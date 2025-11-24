El Plan de Reforestación de Aragón avanza con plantaciones en 200 hectáreas de un monte de Tarazona

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco; la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván; y el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, sostienen alguna de las plantas que se van a plantar en Monte Cierzo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TARAZONA (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

El Plan de Reforestación de Aragón (PREA) 2024-2027 avanza con una nueva campaña de plantaciones que se desarrollará este otoño e invierno en los terrenos más expuestos a la erosión y al deterioro del suelo, como es el caso de casi 200 hectáreas del Monte de Utilidad Pública 250 'El Cierzo', propiedad del Ayuntamiento de Tarazona, un espacio "clave" para la protección ambiental entre los ríos Alhama y Queiles.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha visitado este lunes las actuaciones que se están desarrollando dentro del marco del PREA en este monte, donde se llevan a cabo trabajos estratégicos de restauración forestal destinados a reforzar la cobertura vegetal, mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, ha informado el Ejecutivo.

En la visita han acompañado al consejero la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván; el jefe del Servicio de Planificación y Gestión Forestal, Enrique Arrechea; el director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza, Ignacio Pérez-Soba; y el ingeniero técnico responsable del proyecto en el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, Álvaro Hernández. También ha acudido personal de la empresa que ejecuta las obras.

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha agradecido "el esfuerzo del Gobierno de Aragón para seguir trabajando en la repoblación de esta zona".

Blasco se ha mostrado "satisfecho" con el avance del PREA, que "es una apuesta muy ambiciosa del Gobierno de Aragón". "Ya se ha trabajado sobre 1.300 hectáreas de las 2.000 previstas", ha recordado.

En este momento, hay 800 millones hoyos preparados para plantar 800.000 árboles a lo largo de este otoño e invierno en diferentes puntos de Aragón.

La directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, ha explicado que "se está aprovechando la humedad del terreno" para plantar en esta zona con "cobertura vegetal escasa" y generar "una cubierta con más calidad" que, entre otros aspectos, "contribuirá a absorber CO2". Ha recordado también que se introducen especies autóctonas adaptadas al terreno.

INTERVENCIÓN EN LAS CUENCAS DEL ALHAMA Y EL QUEILES

En el Monte Cierzo, se están desarrollando dos actuaciones complementarias que, en conjunto, permitirán restaurar más de 196 hectáreas degradadas. La inversión sumada de ambas repoblaciones es de 729.500 euros.

Por un lado, en la cuenca del río Alhama se trabaja sobre 79,4 hectáreas del paraje de La Pacín, donde se están incorporando más de 71.000 plantas --principalmente pino carrasco (51.623), encina (7.942), coscoja (3.971), sabina (3.971) y azarollo (3.971)--.

A ello se suma la reposición de marras ejecutada en primavera, que permitió completar la viabilidad de una repoblación previa realizada entre 2021 y 2022 en 91,8 hectáreas de los parajes de La Peña y Alto de la Muga.

De forma paralela, en la cuenca del Queiles se está llevando a cabo la reforestación de 117 hectáreas adicionales, donde se plantarán más de 105.000 ejemplares --pino carrasco (76.109), encina (11.709), coscoja (5.855), sabina (5.855) y azarollo (5.855)--.

Estas intervenciones tienen como objetivo crear una masa forestal protectora que reduzca la erosión, incremente la infiltración del agua, estabilice los suelos y favorezca la biodiversidad, contribuyendo también a la captura de CO2 y a la mitigación del cambio climático.

UN MONTE CON MÁS DE SIETE DÉCADAS

El Monte Cierzo es un referente histórico de la restauración forestal en Aragón ya que, desde 1945, se han ejecutado en él numerosos proyectos destinados a recuperar suelos agrícolas marginales y laderas degradadas.

Gracias a repoblaciones sucesivas, más de 2.850 hectáreas --un 35% de la superficie pública-- han sido reforestadas, mejorando de forma notable la capacidad del monte para regular avenidas, frenar la erosión y favorecer la recarga de acuíferos.

Actualmente, las nuevas plantaciones se concentran en tomillares, romerales y zonas de suelo desnudo, donde es imprescindible establecer una cubierta vegetal continua que permita recuperar la funcionalidad ecológica del territorio y potenciar la calidad del paisaje.

Los trabajos en Tarazona forman parte de la campaña de plantaciones que la Dirección General de Gestión Forestal está desarrollando este otoño-invierno en montes de Ariza, Ateca, Rueda de Jalón, San Martín de la Virgen del Moncayo y Tarazona, en Zaragoza; y en Alba del Campo, Aliaga, Alcorisa, Ejulve y Torremocha del Jiloca, en Teruel.

REFORESTACIÓN DE MÁS DE 2.000 HECTÁREAS

El PREA 2024-2027 prevé la reforestación de al menos 2.000 hectáreas y la plantación de más de dos millones de árboles en cuatro años, con el doble objetivo de recuperar ecosistemas degradados y promover modelos de gestión forestal sostenible que generen oportunidades laborales en el medio rural y refuercen el papel de los ayuntamientos en la conservación activa del territorio.

Hasta la fecha, la inversión total contratada asciende a 4 millones de euros, de los que 1,3 millones ya han sido ejecutados y certificados.

En estos momentos, se está actuando sobre 1.285 hectáreas en distintas fases de tramitación, se han preparado 800.000 hoyos y ya se han plantado 200.000 árboles, a la espera del gran ciclo de plantación previsto para este invierno, condicionado por la meteorología.

NUEVA EXPOSICIÓN ITINERANTE

En otro orden de cosas, la Dirección General de Gestión Forestal está ultimando una exposición itinerante que comenzará a recorrer, a partir de diciembre, los municipios donde se están llevando a cabo o se van a iniciar las plantaciones del PREA.

La muestra permitirá a la ciudadanía conocer de primera mano los objetivos del plan, las técnicas de restauración empleadas y la importancia de la reforestación para el futuro ambiental de Aragón.