El Plan Relevo de la Diputación de Huesca facilita el traspaso de cuatro negocios de la provincia

Frutería 'Mirtilos' de Sabiñánigo. - DPH.

HUESCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huesca (DPH) ha puesto en marcha el Plan Relevo, dotado este año con 100.000 euros, para facilitar que los emprendedores puedan dar continuidad a negocios ya existentes, han informado este miércoles en una nota de prensa.

Un restaurante de Binaced, una frutería de Sabiñánigo, una explotación ganadera equina de Sesué y una empresa de aventura de Broto se van a ver beneficiados por el Plan Relevo 2026 de la DPH.

El Plan contempla una inyección económica directa para quienes adquieren un negocio ya existente. Las cuantías máximas por solicitante sufragan hasta el 80% del gasto de inversión --equipamiento informático, mobiliario, eficiencia energética, reformas--, con un máximo de 7.000 euros, y hasta el 80% del gasto corriente --notaría, asesoría, licencias, marketing online--, con un máximo de 3.000 euros.

Como ha indicado el diputado de Desarrollo de la DPH, José Cebollero, "con estas ayudas, de hasta 10.000 euros en total por proyecto, queremos mantener activas las empresas del medio rural evitando además el cierre de comercios que en muchas ocasiones son estratégicos y, además, generamos oportunidades en nuestros pueblos".

"No queremos que el esfuerzo, la experiencia y el saber hacer de aquellas personas que han llevado un negocio durante años quede en el olvido cuando decidan dar un paso al lado".

El Plan cuenta con una financiación de 100.000 euros y en la primera convocatoria, que se cerraba el 30 de junio, se han otorgado ayudas por 27.300 euros. De este modo, quedan disponibles 72.700 euros para la segunda convocatoria que se cerrará el 30 de septiembre.