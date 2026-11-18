El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita las obras de regadíos en Aragón. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

BUJARALOZ (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la inversión de 2.700 millones de euros en modernización y transformación de regadíos en España en el marco 2021-2027, "la cifra más alta de nuestra historia reciente y prácticamente de los siglos XX y XXI", además de considerarla una "apuesta de futuro".

En el caso de Aragón, la cifra asciende a 404 millones, que cubren un total de 59.000 hectáreas en la comunidad autónoma --10.000 de primera transformación--, según ha indicado Planas este miércoles, durante su visita a las obras de regadíos del sector VIII de Monegros, entre Bujaraloz (Zaragoza) y Peñalba (Huesca), donde ha subrayado que el total de inversión --2.700 millones de euros-- supone "cinco veces más por año" en comparación con el periodo inmediatamente anterior.

Estas actuaciones de modernización y transformación de regadíos se alinean con la voluntad de utilizar "mejor cada gota de agua" en un contexto de cambio climático, de temperaturas más altas y de menor disponibilidad de agua, en especial para el uso agrícola, por lo tanto, en el sector VIII de Monegros II "cada gota de agua va a tener no solo un magnífico uso, sino además un resultado en términos de creación de riqueza, de empleo, de permanencia humana y de vida social y económica para toda la comarca tremendamente importante".

Es "una apuesta por el futuro", ya que no solo es un tema "agronómico", sino que da posibilidad a nuevas producciones, incluso más allá de las clásicas de maíz o alfalfa hacia otras nuevas producciones y sobre todo "nos permite pensar en la incorporación de jóvenes de agricultores y agricultoras, de ganaderos y de ganaderas". También ha enfatizado en el impulso a la agricultura de "precisión digitalizada que hoy empleamos para hacer el mejor uso del agua, de la energía, de los fertilizantes y de los productos fitosanitarios".

10.000 MILLONES AL SECTOR PRIMARIO

Asimismo, Luis Planas se ha referido a los 10.000 millones de euros, aproximadamente, destinados al apoyo al sector primario durante su etapa al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "de los cuales más de 400 millones se han situado en Aragón, en relación justamente con todos los eventos extraordinarios que han tenido lugar durante este periodo", más allá de la Política Agraria Común (PAC), de los seguros agrarios o la renovación de maquinaria.

Planas ha comentado que el regadío es "multiplicar por tres la producción agroalimentaria" y ha recordado que representa el 22% de la superficie agrícola de España, además de que significa más del 70% de la producción vegetal. En términos de riqueza, "la multiplicación es prácticamente por cuatro o cinco veces de lo que supone el secano y también el empleo que crea".

Ha resumido: "Esto es una apuesta de presente y de futuro por nuestro mundo rural. Todo esto es fundamental y vamos a continuar haciéndolo porque es razón de vida y razón de desarrollo económico y creación de riqueza para todos".