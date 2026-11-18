Luis Planas visita las obras de regadíos en Aragón junto a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, el alcalde de Bujaraloz y diputado autonómico, Darío Villagrasa, y la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero. - PSOE ARAGÓN

SARIÑENA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, ha rechazado "más guerras de agua" y ha destacado las inversiones del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, en modernización de regadíos.

Así lo ha señalado durante su intervención este miércoles en un encuentro organizado por el PSOE en Sariñena con agricultores, ganaderos, representantes de organizaciones agrarias, cooperativistas y empresarios del sector agroalimentario, en el que también ha participado la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría.

Planas ha respondido a las propuestas del PP sobre un pacto nacional del agua, recordando que este partido ya tuvo la oportunidad de alcanzar acuerdos cuando gobernaba España y las comunidades autónomas afectadas. Sin embargo, ha señalado que, lejos de conseguir ese entendimiento, se provocó una guerra del agua. "Yo pertenezco a un gobierno que no quiere más guerras del agua", ha afirmado.

Además, el titular de Agricultura ha defendido que la respuesta a las necesidades hídricas debe pasar por las inversiones y la modernización de los regadíos. En este sentido, se ha referido a los aproximadamente 2.700 millones de euros de inversión previstos entre 2021 y 2027 en España, de los que 404 millones corresponden a Aragón, con actuaciones que alcanzan unas 59.000 hectáreas.

Luis Planas ha contrapuesto también la gestión del Gobierno de España a la política de anuncios y promesas. Ha defendido que a los responsables públicos hay que exigirles resultados y ha reivindicado la necesidad de "prometer poco y hacer mucho". Frente a quienes presentan ahora nuevas propuestas después de haber gobernado durante años, el ministro ha asegurado que su Gobierno se caracteriza por los hechos y las cifras.

AMENAZA PARA ARAGÓN

Por su parte, Alegría ha alertado de que el trasvase del Ebro vuelve a ser una amenaza para Aragón después de que Vox lo haya incluido en su programa electoral y el expresidente José María Aznar (PP) se haya sumado a esa posición.

Alegría ha recordado que Aragón ya consiguió frenar el trasvase del Ebro hace más de 20 años y ha reivindicado aquella movilización, en la que tuvo un papel destacado el entonces presidente aragonés Marcelino Iglesias. En este punto, ha mostrado su preocupación por que vuelva a recuperarse un proyecto al que Aragón ya se opuso en el pasado.

"Para nosotros el agua es vida, es riqueza, es empleo, es, en definitiva, una seña de identidad muy aragonesa", ha resaltado Alegría, quien ha insistido en que el agua constituye un recurso fundamental para el futuro económico y social de la comunidad autónoma.

La dirigente socialista ha puesto el foco también en los riesgos que supone la implantación de centros de datos sin una regulación clara de su consumo de agua y energía, a los que se ha referido como un "segundo trasvase". Ha aseverado que estas instalaciones deben estar sometidas a una regulación clara que permita conocer con absoluta transparencia sus necesidades reales de agua y energía.

Pilar Alegría ha apuntado que el desarrollo de estas instalaciones no puede comprometer los recursos necesarios para la agricultura, la ganadería y las industrias tradicionales aragonesas, especialmente en una comunidad que ya ha sufrido situaciones de escasez de agua.

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Ambos dirigentes han abordado también la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC). Alegría ha destacado la firmeza de Planas en Bruselas para rechazar una propuesta que no respondía a las necesidades del campo español y aragonés y ha rememorado que la presidenta de la Comisión Europea y el comisario responsable pertenecen a la familia política del Partido Popular Europeo, por lo que ha reclamado una financiación suficiente para esta política.

Luis Planas ha reiterado su compromiso de defender los recursos de la PAC y ha anunciado que situará el apoyo al sector ovino, especialmente importante para Aragón, entre sus prioridades en la próxima negociación.

Finalmente, el ministro de Agricultura ha reivindicado una forma de hacer política basada en la seriedad, el rigor, el respeto y la capacidad de resolver problemas. "Se puede hacer políticas sin insultar, sin faltarle respeto al que piensen diferente de ti", ha afirmado, defendiendo los hechos y los resultados como respuesta a las necesidades de los ciudadanos.