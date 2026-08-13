El Planetario de Aragón reúne a unas 4.000 personas en Huesca para disfrutar del eclipse total

Los oscenses observaron en eclipse en el Planetario de Aragón. - PLANETARIO DE ARAGÓN

HUESCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Planetario de Aragón ha reunido este miércoles a unas 4.000 personas, según una primera estimación de la organización, en la explanada del Parque Tecnológico Walqa de Huesca para disfrutar de la observación pública del eclipse total de Sol, en una jornada gratuita que ha convertido a este espacio en un gran punto de encuentro en torno a la astronomía y la divulgación científica.

Walqa era un lugar privilegiado para disfrutar de este fenómeno astronómico histórico porque ha sido posible verlo completo, mientras que la ciudad de Huesca estaba fuera de esa franja de totalidad.

Desde la apertura del recinto, a las 18.15 horas, miles de personas han ido llegando a Walqa para participar en una jornada especialmente diseñada para acercar este extraordinario fenómeno astronómico a todos los públicos.

Familias, aficionados a la astronomía y visitantes de diferentes edades han podido seguir el desarrollo del eclipse a través de una gran pantalla y de las explicaciones ofrecidas en directo por los planetaristas del Planetario de Aragón.

El momento central de la tarde ha llegado con el eclipse total de Sol, que ha comenzado a las 19.30 horas.

UNA OBSERVACIÓN GUIADA

El equipo del Planetario de Aragón ha acompañado la observación con explicaciones en directo sobre las distintas fases del fenómeno, su origen y las características que hacen de un eclipse total de Sol uno de los acontecimientos astronómicos más espectaculares que pueden contemplarse.

La organización ha puesto además a disposición de las asistentes gafas homologadas para la observación solar, recordando en todo momento la importancia de utilizar protección adecuada para observar el Sol con seguridad.

La jornada ha contado también con ambientación musical a cargo del DJ oscense Íñigo Perled, además de servicio de 'food truck', creando un ambiente festivo alrededor de una actividad cuyo principal objetivo ha sido acercar la ciencia y la astronomía a la ciudadanía.

BALANCE POSITIVO

Para la directora gerente del Planetario de Aragón, Teruca Moreno, el primer balance de la jornada es muy positivo: "Estamos muy emocionados con la respuesta del público", ha dicho, destacando que ver a tantas personas reunidas para ver un eclipse total de Sol demuestra que existe "un enorme interés por la astronomía".

"Queríamos que fuera una experiencia compartida, cercana y emocionante, y creo que el ambiente que estamos viviendo en Walqa está demostrando que lo hemos conseguido", ha resaltado.

LAS PERSEIDAS

La actividad astronómica no termina con el eclipse ya que este jueves tendrá lugar una nueva observación, en este caso de las perseida o lágrimas de San Lorenzo.

A partir de las 22.30 horas aproximadamente, cuando las condiciones de oscuridad sean adecuadas, los asistentes podrán continuar mirando al cielo para intentar contemplar el paso de meteoros.

Los planetaristas del Planetario de Aragón acompañarán también esta segunda parte de la jornada con explicaciones sobre el origen de esta popular lluvia de estrellas y recomendaciones para su observación.

De este modo, el público que se ha desplazado hasta Walqa podrá disfrutar, en una misma jornada, de dos de los fenómenos astronómicos más esperados del verano: un eclipse total de Sol y una noche dedicada a las Perseidas.

El Planetario de Aragón ha agradecido la participación y la colaboración de todas las personas que están haciendo posible esta jornada, así como el comportamiento de los asistentes y su interés por disfrutar de la astronomía de una manera segura y responsable.