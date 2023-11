Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón recrimina a Azcón abandonar a las víctimas y "abrazar" postulados de VOX

ZARAGOZA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA) ha recriminado al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, abandonar a las víctimas, "ponerse del lado de los victimarios" y "abrazar" los postulados de la "extrema derecha" con la que gobierna, en referencia a VOX.

"Repudiamos totalmente la decisión del Gobierno de Aragón de iniciar el trámite para derogar la Ley de Memoria de Aragón", han indicado desde PAMA en una nota de prensa, después de que este viernes, el vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, anunciase este viernes, que el 20 de noviembre se inicia la tramitación para derogar la citada norma.

Asimismo, PAMA ha criticado que "fieles a su argumentario sectario", desde VOX insisten en la necesidad de acabar con una ley que, según ellos, "incita al rencor y fomenta la división entre españoles".

De la misma manera, han lamentado que para la "derecha ultra y reaccionaria, la memoria democrática no existe. Esa parte del siglo XX que este país vivió, ese gobierno legítimo republicano que fue derogado por un golpe fascista, los tres años de salvaje guerra que siguieron, los 40 años de dictadura franquista, las miles y miles de personas asesinadas, torturadas, esclavizadas, exiliadas y expoliadas no forman parte de nuestra historia, no es una parte de nuestro pasado reciente que hay que conocer, explicar y proteger".

"Cada vez que hablan de memoria democrática lo hacen con rencor, con redomado negacionismo de lo sucedido, con mentiras permanentes y con un exacerbado empeño en blanquear al franquismo", han señalado, añadiendo que las fuerzas de la derecha "afirman que la ley de Memoria Democrática es totalitaria, de una ideología sesgada y un ataque claro a la reconciliación nacional con afán partidista y revanchista".

También --la derecha-- aseguran que esta norma "quiere borrar la generosidad de aquel acto de perdón mutuo nacional que supuso la "preconstitucional" ley de amnistía de 1977, "que tanto les gusta", pero que "blanqueó la dictadura y permitió que, de la noche a la mañana, franquistas convencidos, se convirtieran en demócratas".

CINISMO

En este punto, han tachado de "cinismo" la actitud de quienes defienden la amnistía para asesinos y torturadores, pero consideran un "problema político, ruptura de España y un ataque a la democracia" la actual.

"Aunque las derechas que nos gobiernan quieran celebrar el aniversario de la muerte de Franco derogando la Ley de Memoria Democrática, nosotros no dejaremos de trabajar por la verdad, la dignidad y la justicia", asumiendo el compromiso de "luchar contra el olvido de quienes fueron perdedores, de reconocer su compromiso con la defensa de la libertad, de la democracia y de la legalidad republicana y de seguir exigiendo memoria, verdad, justicia y reparación".

JORNADAS SOBRE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

En esta línea, la comisión organizadora de las Jornadas sobre la Memoria Democrática ha manifestado su rechazo a la decisión del Gobierno de Aragón de derogar la Ley de Memoria Democrática, puesto que supone "cerrar el paso a la reparación de injusticias que se cometieron en tiempos del dictador, bloquear la devolución a sus familiares de personas que siguen desaparecidas, y enterrar en el

olvido la historia de todos, que es uno de los pilares que cualquier pueblo precisa para afrontar libremente su futuro".

Han emplazado a "las gentes de Aragón" a que expresen su repulsa ante una propuesta "que llena a nuestra sociedad de ignominia", han expuesto en una nota de prensa.