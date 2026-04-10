El plazo para presentar candidaturas al I Programa 'Docentes referentes' de Fundación Ibercaja concluye el 22 de abril

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo 22 de abril finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la primera edición de 'Docentes Referentes', un programa de ámbito nacional impulsado por Fundación Ibercaja que tiene como objetivo identificar, visibilizar y reconocer la excelencia educativa en España.

El programa cuenta con la Presidencia de Honor de la Infanta Doña Sofía, reforzando así la relevancia institucional de la iniciativa y el compromiso con la educación y la juventud.

La convocatoria, que nace en el marco del 150 aniversario de Fundación Ibercaja para impulsar el desarrollo profesional, tiene vocación de continuidad para poner en valor el papel esencial del profesorado como motor de transformación social. Dirigida a docentes en activo de toda España La convocatoria está abierta a docentes en activo de enseñanzas regladas --Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial-- de centros públicos, concertados y privados de cualquier comunidad o ciudad autónoma.

Las ayudas 'Docentes referentes' contemplan cinco categorías, que son las de 'Liderazgo educativo', 'Sostenibilidad en Educación'; 'Educación integral para la salud', 'Investigación educativa y transferencia del conocimiento' y 'Educación inclusiva'.

Cada una de ellas reconocerá proyectos que destaquen por su excelencia metodológica, su capacidad innovadora y su impacto positivo en el alumnado y en la comunidad educativa.

RECONOCIMIENTO DE REFERENCIA

El proceso de selección se desarrollará en varias fases, incluyendo una evaluación por un comité de expertos y la posterior deliberación de un jurado independiente, integrado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.

Se seleccionarán 25 finalistas --cinco por categoría--, cuyos perfiles serán dados a conocer públicamente. Entre ellos, se elegirá un ganador por categoría.

Este galardón contempla una dotación de 12.000 euros para el proyecto ganador de cada una de las cinco categorías, configurando este reconocimiento como uno de los más significativos en el ámbito docente a nivel nacional. Los finalistas, además, obtendrán un diploma acreditativo que reconoce su contribución a la mejora del sistema educativo.

Fundación Ibercaja anima a los profesionales de la educación a presentar sus candidaturas y formar parte de esta iniciativa que busca poner en valor el compromiso, la vocación y la capacidad transformadora del profesorado.

Con 'Docentes referentes', la entidad reafirma su compromiso con una educación de calidad y con el reconocimiento de quienes, desde las aulas, contribuyen de manera decisiva al desarrollo de la sociedad.

Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, dedicada a la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales para impulsar el desarrollo de las personas generando acciones para mejorar el territorio.

En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.