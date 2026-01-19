El plazo para presentar originales al XXIII Premio 'Manuel Giménez Abad' concluye el 9 de marzo

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar trabajos originales al XXIII Premio 'Manuel Giménez Abad' de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial concluye el próximo 9 de marzo, ha informado la Fundación Manuel Giménez Abad.

El premio, que podrá ser declarado desierto, está dotado con seis mil euros y se otorgará a la mejor obra científica, original e inédita, que verse sobre los valores e instituciones inherentes a la democracia, y medidas tendentes a la mejora de la calidad democrática, o sobre la descentralización política y territorial del poder.

Los trabajos deberán tener una extensión mínima de cien y máxima de cuatrocientas páginas, mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara --2.100 caracteres por página--, y se presentarán redactados en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español o en inglés.

En el caso de que se presenten en una lengua distinta del castellano, el autor podrá acompañarlos de la traducción o un resumen extenso en esta lengua.

Las personas que deseen concurrir al premio deberán presentar tres ejemplares de su trabajo y de la traducción, en su caso, en la Fundación para estudios parlamentarios y del Estado autonómico 'Manuel Giménez Abad', en el Palacio de La Aljafería, o remitirlos por correo certificado, haciendo constar lo siguiente: XXIII Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial. En el envío postal no podrá figurar la identidad del autor.

Asimismo, los trabajos se enviarán en formato Word o PDF a la siguiente dirección: 'jsanchez@cortesaragon.es'. En los trabajos deberá constar únicamente su título, sin que pueda hacerse referencia en ellos a ningún dato personal de su autor, de tal manera que tendrán que suprimirse todas las referencias que puedan identificar directa o indirectamente al autor o de las que pueda inferirse su identidad.

Los trabajos se presentarán acompañados de un sobre cerrado, en cuyo interior estará escrito el nombre del autor, su dirección postal, correo electrónico y un número de teléfono de contacto. En el exterior del mencionado sobre figurará únicamente el título del trabajo.

El jurado encargado de conceder este premio estará compuesto por cuatro vocales designados por el Patronato de la Fundación; un letrado de las Cortes Generales o de Parlamentos autonómicos; un catedrático de la Universidad de Zaragoza y el secretario general de la Fundación, que actuará como secretario con voz y voto. Al menos una de las personas designadas como miembro del jurado deberá formar parte del Comité Científico de la Fundación.

El fallo del jurado se hará público antes del día 29 de abril de 2026 y el premio se otorgará en el acto de homenaje a Manuel Giménez Abad en el mes de mayo.