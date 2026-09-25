El pleno del Ayuntamiento de Huesca aprueba la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la deportista, Inés Bergua

Pleno del Ayuntamiento de Huesca - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado, por unanimidad, la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la deportista, Inés Bergua Navales, capitana del conjunto español de gimnasia rítmica, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a la proyección internacional que sus éxitos han dado a la ciudad.

Nacida en Huesca en 2004 y formada en el Club 90 Huesca, Bergua se incorporó a la selección española con tan solo trece años. Entre sus principales logros destacan los títulos europeos conseguidos con el conjunto español en 2025 y 2026 y el campeonato del mundo en el concurso general logrado en Fráncfort en 2026, que supuso además la clasificación del conjunto español para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La gimnasta también participó en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Medalla de Oro es la máxima distinción que concede el Ayuntamiento de Huesca y reconoce, en este caso, los extraordinarios méritos deportivos de Inés Bergua, su papel en la proyección internacional de la ciudad y los valores de esfuerzo, disciplina y compromiso que representa para el deporte oscense

OTROS ASUNTOS

Asimismo, ha salido adelante, por unanimidad, la Cuenta General del Consistorio oscense del ejercicio 2025 y se han fijado los dos días festivos locales para la confección del calendario laboral de la ciudad de 2027, que serán el viernes 22 de enero, festividad de San Vicente, y el martes 10 de agosto, festividad de San Lorenzo.

Por otra parte, el pleno celebrado este jueves, ha aprobado por unanimidad la elevación de los límites del gasto plurianual correspondiente al convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca para la creación de la Cátedra de la Montaña. La aportación municipal será de 15.000 euros anuales entre 2026 y 2029, lo que supone un total de 60.000 euros.

Para asumir este compromiso económico, el pleno ha autorizado la elevación de los límites de gasto plurianual establecidos en la normativa vigente.

APOYO A CEUTA Y EXPLICACIONES A MARRUECOS

En cuanto a las propuestas de resolución, el Pleno ha aprobado una iniciativa presentada por Vox sobre la soberanía española y la invasión de Ceuta, con los votos a favor del PP y Vox, la abstención del concejal no adscrito, y el voto en contra del PSOE.

La propuesta reafirma la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y los demás territorios españoles en el norte de África, rechaza las reivindicaciones territoriales de Marruecos y condena las recientes declaraciones de miembros del Gobierno marroquí que cuestionan dicha soberanía.

El texto insta al Gobierno de España a exigir a Marruecos una declaración expresa de respeto a la soberanía e integridad territorial española, convocar al embajador marroquí y llamar a consultas al embajador español en Rabat.

También solicita promover la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre ambos países, revisar las relaciones bilaterales y exigir la cooperación de Marruecos en la readmisión de sus nacionales cuyo retorno, devolución o expulsión haya sido acordado por las autoridades españolas.

La segunda propuesta de Vox, también aprobada con los votos a favor de Vox, PP, la abstención del concejal no adscrito, y el voto en contra del PSOE, se refiere a la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla y de la soberanía, independencia e integridad territorial de España.

La propuesta condena lo que Vox califica como una invasión y un ataque de guerra híbrida por parte de Marruecos, critica la actuación del Gobierno de España ante los acontecimientos ocurridos en Ceuta y plantea exigir responsabilidades políticas y penales al presidente del Gobierno y a otros miembros del Ejecutivo.

MÁS PRESENCIA MILITAR

La resolución insta al Gobierno central a reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla, fortalecer la protección de las fronteras y promover las devoluciones y la readmisión por Marruecos de las personas que participaron en las entradas irregulares.

También solicita medidas diplomáticas, la posible suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos y la revisión de los acuerdos bilaterales, así como reclamar el respaldo de la Unión Europea y la OTAN.

El pleno ha aprobado una propuesta de resolución presentada por el PSOE para impulsar la construcción de vivienda protegida y viviendas para personas mayores en las parcelas C-10.1 y C-10.2 del ámbito de Harineras, con los votos a favor del PSOE, Vox y el concejal no adscrito, y el voto en contra del PP.

La iniciativa reclama respetar los usos acordados para ambas parcelas, redactar los proyectos necesarios y licitar las obras con carácter urgente, así como garantizar la calificación de Viviendas Protegidas de Aragón. El concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, ha justificado el voto en contra del PP por dos motivos.

En primer lugar, ha señalado que la parcela C-10.1 ya cuenta con un procedimiento de concesión para construir vivienda pública en alquiler asequible, subvencionado por el Gobierno de Aragón, por lo que considera innecesario instar a desarrollar una actuación que, según ha defendido, ya está en marcha.

Respecto a la parcela C-10.2, Rodríguez ha recordado que el acuerdo plenario para destinarla a viviendas colaborativas para personas mayores estaba condicionado a que el Gobierno de Aragón no la necesitara para vivienda joven o de alquiler y a la realización de un estudio que acreditara dicha necesidad.

El concejal ha criticado que la moción socialista reclame el cumplimiento de los acuerdos anteriores sin tener en cuenta estas condiciones. Durante su intervención, Rodríguez también ha cuestionado la gestión de los anteriores gobiernos socialistas en materia de vivienda, recordando las 27 viviendas de La Merced, que, según ha señalado, quedaron paralizadas, y la venta del solar de la calle Calatayud, donde, según sus cifras, podrían haberse construido 200 viviendas protegidas.

SOBERANÍA

Por último, el pleno ha dado luz verde a la propuesta de resolución presentada por el PP en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para reclamar medidas extraordinarias al Gobierno de España ante los acontecimientos ocurridos en Ceuta, con los votos a favor del PP y Vox, la abstención del concejal no adscrito, y el voto en contra del PSOE.

La propuesta expresa el apoyo y la solidaridad con la población de Ceuta, reafirma la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y reconoce la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas y los servicios de emergencia.

Asimismo, insta al Gobierno de España a esclarecer las posibles alertas previas y las actuaciones realizadas, desplegar los recursos extraordinarios necesarios para recuperar la normalidad, reforzar la vigilancia de las fronteras, solicitar la activación de Frontex en Ceuta y activar los mecanismos europeos previstos para situaciones de crisis migratoria.

También reclama la identificación y el retorno, mediante los procedimientos legales establecidos, de las personas que accedieron irregularmente a Ceuta, así como exigir a Marruecos el cumplimiento de sus compromisos de cooperación en materia de control fronterizo y readmisión de sus nacionales.