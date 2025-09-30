El Pleno de la Cámara de Comercio de Teruel nombra a Nuria Ros secretaria general

Pleno de la Cámara de Comercio de Teruel, que ha nombrado a Nuria Ros secretaria general. - CÁMARA DE COMERCIO DE TERUEL.

TERUEL 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel, celebrado este martes, 30 de septiembre, ha ratificado el nombramiento de Nuria Ros Navarro como secretaria general de la institución, tras la reciente jubilación de su antecesor, Santiago Ligros, quien dedicó 39 años de servicio a la corporación y cuyo relevo se ha desarrollado mediante un proceso ordenado que ha facilitado una transición natural en el funcionamiento de la entidad.

Nuria Ros cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al asesoramiento empresarial, a la gestión de proyectos y a la dinamización del territorio. Su designación refuerza la apuesta de la Cámara por impulsar iniciativas que, gracias a la cooperación público-privada, favorezcan la competitividad de las pymes, formando y acompañando a las empresas en los retos de la internacionalización, la digitalización y la innovación.

Tras quince años de experiencia en la actividad cameral, Nuria Ros asume el cargo con el respeto y compromiso de potenciar el papel de la Cámara en la sociedad y en la promoción de la competitividad empresarial de toda la provincia.

Durante la sesión plenaria, además, se han repasado las principales actividades desarrolladas en los últimos meses y se han presentado las líneas de trabajo previstas para el último trimestre del año, con especial atención a proyectos estratégicos como el Hub de Defensa de Aragón y la reivindicación por las ayudas de funcionamiento como oportunidades de atracción y crecimiento.

La Cámara de Comercio de Teruel, formada por un equipo de 23 personas, continúa trabajando activamente en proyectos de apoyo e impulso al emprendimiento, la industria, el turismo, la digitalización, la internacionalización, el comercio, las ferias, los proyectos europeos y en programas de formación y empleo a través de sus Delegaciones en Alcañiz, Calamocha, Mora de Rubielos, Valderrobres y Teruel.

Con este nombramiento, la Cámara de Comercio de Teruel consolida su equipo y reafirma su compromiso de seguir siendo un agente clave en el desarrollo económico y social de la provincia, socio estratégico de las empresas y colaborador de las Administraciones Públicas.