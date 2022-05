El pleno de la DPZ aprueba destinar 60 millones de remanentes a dos planes extraordinarios para municipios

ZARAGOZA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un pleno extraordinario de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este viernes una modificación presupuestaria, con los votos a favor de PSOE, En Común-Izquierda Unida, Podemos-Equo y Ciudadanos y la abstención del PP y de VOX, que destina 60 millones de euros de los remanentes de la Tesorería a impulsar dos planes extraordinarios de ayudas para los ayuntamientos de la provincia.

La modificación asciende en total a 67 millones de euros --de los que 60 millones son para esos dos planes extraordinarios-- y supone incrementar el montante total de las cuentas de la DPZ de 2022 un 40%, de los 169 a los 236 millones de euros.

Del total, 30 millones se utilizarán para financiar un plan de inversiones alineadas con la Agenda 2030, mientras que los otros 30 se distribuirán mediante un plan de concertación por el que los municipios podrán destinar el dinero a lo que cada uno decida.

Éste será el primero al que puedan acceder los ayuntamientos, ya que los expedientes se podrán tramitar tras un periodo de exposición pública de 15 días, mientras que el plan de la Agenda 2030 podría estar a disposición "a finales de julio o en agosto", ha dicho el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, en declaraciones a los medios de comunicación.

Según ha expuesto, "en un momento tan difícil como el actual, en el que la subida de precios y la guerra de Ucrania están ralentizando la tan ansiada recuperación post-pandemia y están encareciendo sobre manera la ejecución de la obra pública, desde la Diputación de Zaragoza volvemos a poner todo nuestro músculo financiero a disposición de los 292 ayuntamientos de la provincia".

También ha recalcado que estas dos líneas de ayudas extraordinarias van a ser posibles "gracias a la suspensión de las reglas de gasto y, sobre todo, a la extraordinaria salud financiera de la que goza la DPZ" por la buena gestión, después de que al llegar a la Presidencia hubiera una deuda de 34 millones de euros.

Sánchez Quero ha indicado que los 30 millones del plan de concertación "servirán para que los ayuntamientos puedan hacer frente al encarecimiento de las obras municipales por la fuerte subida que están experimentando los materiales y los suministros o para que financien cualquier otra iniciativa que consideren prioritaria para su municipio".

"En paralelo, y como ya hicimos el año pasado, con la inversiones del plan Agenda 2030 seguimos mejorando los servicios y los equipamientos de nuestros pueblos, contribuimos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dinamizamos las economías locales mediante la contratación de las pymes y los autónomos de nuestro medio rural", ha subrayado el presidente.

CRITERIOS DE REPARTO

Ambos planes se distribuirán con los criterios habituales en los dos últimos mandatos: un 40% mediante una cantidad fija igual para todos los ayuntamientos, y un 60% en función de la población de cada municipio.

No obstante, en esa parte variable también se tendrá en cuenta el Índice Sintético de Desarrollo Territorial, que pondera indicadores demográficos, económicos, geográficos, de movilidad, de accesibilidad y de acceso a la digitalización, entre otros.

Por lo que se refiere al destino de los siete millones de euros del total de 67, dos son para rehabilitar el palacio Eguarás de Tarazona; 700.000 euros para suplementar la partida destinada a la mejora de firmes en las carreteras de la provincia; y 630.000 euros para apoyar a los refugiados de la guerra de Ucrania mediante la firma de convenios con las ONG que les atienden en la provincia de Zaragoza (500.000 euros) y también a través de nuevas ayudas humanitarias de emergencia (130.000 euros), que supondrán duplicar la partida prevista inicialmente para este año.

También se han incluido 400.000 euros para ampliar la caja de cooperación con la que la DPZ concede préstamos a interés cero a los ayuntamientos; otros 400.000 euros para ampliar la convocatoria de ayudas a la cooperación internacional; y 200.000 euros adicionales para suplementar las ayudas a las asociaciones de la provincia que desarrollan proyectos de acción social.

MOMENTO OPORTUNO

La modificación presupuestaria ha sido defendida por la vicepresidenta primera y diputada delegada de Hacienda, Teresa Ladrero, que ha considerado que éste es el momento oportuno para aprobarla, una vez que se ha hecho la liquidación frente a la iniciativa "extemporánea" que presentó el PP en un pleno anterior sobre el plan de concertación.

La diputada portavoz del PP, Iluminada Ustero, ha argumentado su abstención porque si bien "por fin" se aprueba el plan de concertación y hay otras actuaciones que apoyan, con otras "no estamos tan de acuerdo", como las partidas para los municipios de Malón y Moros.

También ha preguntado si es necesario comprar una nave en Muel y respecto al Museo del Fuego ha planteado si no es preferible "tener contento al personal de servicio de extinción de incendios", además de que "no conocemos la ubicación del mismo", y la DPZ "posee numerosos bienes inmuebles donde albergarlo".

Por otra parte, ha mencionado el informe de la Intervención que señala que algunos de estos gastos ya eran previsibles a la hora de elaborar los presupuestos y en otros "no se justifica que no puedan demorarse al siguiente ejercicio", para lamentar que desde la Presidencia no hubo "diálogo alguno" con su grupo a la hora de elaborar las cuentas de este año.

El portavoz de Cs, Conrado Gayán, ha esgrimido que el plan de concertación "llega en un momento muy necesario", ha confiado en que el plan vinculado a la Agenda 2030 "esté listo lo antes posible", ha apuntado que las becas deportivas --una partida nueva dotada con 60.000 euros incluida en la modificación-- es una propuesta de su grupo, y si bien hay ámbitos donde "nuestra prioridades serían otras, es gestión del equipo de gobierno y entendemos que opten por ellas".

La diputada de En Común-IU, Elena García Juango, ha apuntado que estos fondos van a contribuir a "mejorar de forma significativa la vida de la ciudadanía", con un reparto "de forma objetiva".

Ha precisado que la introducción del Índice Sintético de Desarrollo Territorial es una aportación de su grupo para "apoyar a los municipios menos desarrollados" y ha resaltado el incremento de algunas partidas como las ayudas humanitarias de emergencia y a entidades que trabajan con refugiados.

ECOPROVINCIA

El pleno ha aprobado también ampliar a diez años la duración del contrato de transporte y transferencia de residuos que la Diputación de Zaragoza va a sacar a concurso para poner en marcha el proyecto Ecoprovincia, un servicio público para que los ayuntamientos puedan llevar sus basuras al vertedero de Zaragoza capital y cumplan así la directiva europea que les obliga a reciclar al menos el 50% de sus residuos.

Esta ampliación es una medida excepcional prevista en la legislación y se justifica porque la empresa a la que se le adjudique la gestión del servicio Ecoprovincia no recuperará la inversión que tenga que realizar hasta el año diez del contrato, según el estudio de costes realizado por la Diputación de Zaragoza, previa consulta a cinco empresas del sector y a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. PSOE, PP y En Común-Izquierda Unida han votado a favor y Ciudadanos, Podemos-Equo y VOX se han abstenido.

Además, el pleno ha aprobado por unanimidad que en los contratos públicos de obra de la DPZ, así como en los contratos de servicios y suministros necesarios para la ejecución de esas obras, se apliquen las disposiciones contempladas en el decreto ley promulgado por el Gobierno de Aragón para adoptar medidas excepcionales y urgentes por la subida del coste de los materiales y los suministros. De esta forma, la institución provincial podrá adoptar los mecanismos previstos legalmente para revisar los precios de sus obras y garantizar así su ejecución.