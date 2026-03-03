María Navarro Viscasillas preside las Cortes de Aragón de la XII legislatura con los 26 votos del PP

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo popular María Navarro Viscasillas ha sido elegida presidenta de las Cortes de Aragón de la XII legislatura con los 26 votos favorables de su grupo y el voto en blanco de Vox y Aragón-Teruel Existe, mientras que Fernando Sabés (PSOE) ha obtenido los 25 votos de PSOE, CHA e IU.

Navarro ha sido elegida por mayoría simple en segunda votación, después de que en la primera votación se produjera el mismo resultado, no la mayoría absoluta que exige el Reglamento de las Cortes de Aragón.

Además, Fernando Ledesma, con 26 papeletas, es el vicepresidente primero de la cámara y Fernando Sabés, con los 18 votos de su grupos, el vicepresidente segundo, en representación de PP y PSOE. Un total de 22 diputados han votado en blanco y se ha registrado un voto nulo.

Los secretarios primero y segundo son Gerardo Oliván por el PP y Beatriz Garcés por el PSOE, obteniendo respectivamente, 26 y 18 apoyos, y contabilizándose 23 votos en blanco.

Una vez han ocupado sus asientos los tres miembros la Mesa de Edad, Juan Vidal (Vox) como presidente y Lucía Baruquer (PP) y Mascún Ariste (CHA) como secretarios, la sesión ha comenzado con la intervención de la letrada mayor, Carmen Rubio, quien ha recordado que las elecciones se celebraron el 8 de febrero tras el decreto de convocatoria del 15 de diciembre y que tras los comicios las Juntas Electorales Provinciales proclamaron los resultados, con 18 diputados por Huesca, 14 por Teruel y 35 por Zaragoza.

Lucía Baruquer ha dado lectura al decreto de convocatoria de elecciones y la relación alfabética de los 67 parlamentarios de esta XII legislatura y, a continuación, Vidal ha tomado promesa o juramento a los diputados con la fórmula 'juro o prometo acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y ejercer el cargo de diputado en defensa de los intereses de los aragoneses", lo que ha hecho en primer lugar él mismo poniendo una mano sobre la Constitución, situada en una mesa al lado del Estatuto de Autonomía, ambos abiertos.

Durante el acto de promesa o juramento, la diputada de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha prometido el cargo "sin renunciar" a sus principios republicanos; Mari Carmen Bozal, de CHA, en aragonés, ha prometido "por un Aragón pleno de derechos, libertad y feminismo" y apelando a la memoria democrática.

Isabel Lasobras (CHA) lo ha hecho "por Aragón, por su gente y por los derechos humanso de todas las personas, especialmente mujeres, que han decidido vivir en mi país" y Jorge Pueyo (CHA), también en aragonés, "por Aragón, por sus derechos y la libertad". Verónica Villagrasa, por "los derechos y libertades de los aragoneses y las aragonesas".

Los parlamentarios de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte y Pilar Buj, han prometido acatar la Constitución y el Estatuto "en especial el principio de igualdad y desarrollo y equilibrio territorial".