Las poblaciones de Santa Cruz de la Serós y Binacua, evacuadas por el incendio de Las Peñas de Riglos

Vista del incendio de Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca. - Verónica Lacasa - Europa Press

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Santa Cruz de la Serós y Binacua han sido desalojadas por el incendio declarado este lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca), con lo que se elevan ya a once las poblaciones evacuadas. Los vecinos han recibido un ES-ALERT ordenando la evacuación.

Entre los dos municipios evacuados suman aproximadamente 300 personas. Aquellas que no dispongan de alojamiento alternativo con familiares o amigos serán alojados en la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Además se confina el municipio de Puente la Reina.

Las 300 personas de Santa Cruz de la Serós y Binacua se suman a las 577 de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey y Botaya, así como el Centro Vacacional Pirineos de Santa Cilia de Jaca.

El fuego ha afectado ya a más de 5.700 hectáreas. Alrededor de 500 efectivos y cerca de 30 medios aéreos trabajan este jueves en las labores de extinción del incendio forestal, que durante la noche ha registrado un comportamiento más intenso de lo previsto y ha continuado avanzando en distintos sectores del perímetro. El incendio permanece en Situación Operativa 2 Nivel 2.