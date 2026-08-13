Las poblaciones de Santa Cruz de la Serós y Binacua, evacuadas por el incendio de Las Peñas de Riglos

Vista del incendio de Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca.
Vista del incendio de Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca. - Verónica Lacasa - Europa Press
Europa Press Aragón
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 13:37
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ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Santa Cruz de la Serós y Binacua han sido desalojadas por el incendio declarado este lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca), con lo que se elevan ya a once las poblaciones evacuadas. Los vecinos han recibido un ES-ALERT ordenando la evacuación.

Entre los dos municipios evacuados suman aproximadamente 300 personas. Aquellas que no dispongan de alojamiento alternativo con familiares o amigos serán alojados en la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Además se confina el municipio de Puente la Reina.

Las 300 personas de Santa Cruz de la Serós y Binacua se suman a las 577 de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey y Botaya, así como el Centro Vacacional Pirineos de Santa Cilia de Jaca.

El fuego ha afectado ya a más de 5.700 hectáreas. Alrededor de 500 efectivos y cerca de 30 medios aéreos trabajan este jueves en las labores de extinción del incendio forestal, que durante la noche ha registrado un comportamiento más intenso de lo previsto y ha continuado avanzando en distintos sectores del perímetro. El incendio permanece en Situación Operativa 2 Nivel 2.

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