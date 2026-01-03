Pocos cambios en las listas de Vox Aragón: Nolasco, Morón y Arranz repiten al frente de las tres provincias para el 8F

Archivo - El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, junto a los diputados David Arranz y Santiago Morón.
Publicado: sábado, 3 enero 2026 12:34
ZARAGOZA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este sábado el nombre de las personas que encabezarán las listas electorales de la formación a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, que no presentan muchos cambios con respecto a 2023, con Alejandro Nolasco liderando la candidatura por la provincia de Teruel, Santiago Morón haciendo lo propio por Zaragoza y David Arranz, por Huesca. Al menos en esos primeros puestos, se trata de unas listas cremallera, que alternan hombres y mujeres.

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, será la número dos por Zaragoza, y le acompañarán, por este orden, Javier Alonso, Carmen Rouco --diputada actual--, Luis Biendicho, Ana Pardo, Juan Vidal --diputado actual--, Ana Pilar González, José Antonio Soláns y Arancha Echeverría-Torres, según la información facilitada por la formación de Santiago Abascal.

En el caso de las listas por Huesca y Teruel sólo se han hecho públicos los seis primeros puestos. Así, al candidato a la Presidencia, Alejandro Nolasco, le acompañarán por Teruel Aroha Rochela, Carlos Javier Andreu, Sandra Martínez, Joaquín Buj y Pilar Loma.

En Huesca, el diputado David Arranz estará acompañado, por este orden, por Arancha Simón, Sergio Marco, Lorena García, José Luis Rubió y Beatriz Oliván. Se cae de la lista del Altoaragón Fermín Civiac, que es el único parlamentario que no repite en esta cita electoral.

