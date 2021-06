Podemos dice que tras dos años de gobierno PP-Cs en Zaragoza hay más desigualdad y más desprotección ante el machismo

ZARAGOZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha manifestado, en el día en que se cumplen los dos años de gobierno de PP y Ciudadanos al frente de la ciudad, que los zaragozanos están ahora "abandonados" y "hay una mayor desprotección frente a las violencias machistas y la desigualdad económica".

En una nota de prensa, Podemos ha sostenido que tras estos dos años de gobierno PP-Cs, con el apoyo de VOX, Zaragoza es una ciudad "en donde no se garantizan derechos sociales" y "no hay políticas para sacar a la gente de la crisis que ha generado la pandemia" del coronavirus, mientras que se firman convenios con entidades privadas "creando bolsas de caridad con las llamadas ayudas urgentes para alimentación".

El portavoz de Podemos también ha rechazado "que se privatice" el acceso a los servicios sociales, "con una línea telefónica con la que dicen atender a la gente, pero que en realidad solo sirve para entorpecer" la labor de los trabajadores sociales. Además, ha continuado, "se recorta en personal, dejando unos servicios públicos en vías de desmantelamiento, como venimos recordando desde nuestra formación".

Fernando Rivarés ha sintetizado que el gobierno municipal ha desarrollado estos dos años "políticas de recortes en recursos humanos, asistencialistas y de caridad", que sumados a la bajada presupuestaria en Igualdad, "acometidos en pago a VOX por su apoyo", dejan a Zaragoza "con menos garantías frente a la desigualdad económica y más desprotegida frente a las violencias machistas".

FRIVOLIDADES

El grupo de Podemos en el consistorio ha sostenido que la "despreocupación" por las necesidades "reales" de los zaragozanos se demuestra también en las "frivolidades" en las que gasta el tiempo y el dinero el alcalde, Jorge Azcón y su equipo de Gobierno, "como remodelaciones innecesarias, que nadie le ha pedido, en los barrios del centro de la ciudad, mientras se olvida de lo que necesitan la gente en los barrios populares y en aquellos que están más alejados del centro", ha declarado Rivarés.

Ha aportado otros ejemplos de "abandono de la mayoría" de los zaragozanos, como la "negativa" a conceder ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19, decidir gastar el dinero del remanente de 2019 en pagar a grandes contratas, como FCC o Avanza, "en lugar de atender a sectores de la economía local como los autónomos, la cultura o la hostelería" y el abandono de políticas de movilidad "que den cobertura y comuniquen las áreas consolidadas de la ciudad, como la conexión entre el Este y Oeste de la ciudad o la cero política de vivienda pública".

Para Podemos, la propuesta del gobierno de Azcón para Zaragoza es "saltarse el interés general, regalar suelo público a promotores privados y allanar el camino a los grandes propietarios para que puedan hacer con ellos lo que les plazca; ese es el modelo de ciudad que quiere el alcalde".

Según este grupo, esto hace que se niegue a plantear proyectos "que renueven los barrios, a repensar el modelo de movilidad urbana, a generar empleo sostenible, a hacer una política de vivienda pública basada en el uso del suelo municipal o a combatir decididamente el cambio climático".

Podemos ha calificado de "pelotazo urbanístico" el proyecto del nuevo hospital privado de Quirón, así como los de Torre Outlet, el plan para una nueva Romareda, la entrega de Pontoneros a la iniciativa privada o el desarrollo urbanístico de los suelos privados del entorno del tercer cinturón "sin contar con la participación de la mayoría de los vecinos".

BALONES FUERA

Este grupo municipal ha incidido en que durante estos dos años, el alcalde Azcón y sus concejales "no han dejado de excusarse en la herencia recibida y en echar balones fuera, culpando de sus males al Gobierno de Aragón y de España", cuando "más allá del hecho de tener que gestionar una pandemia, lo que ha supuesto un esfuerzo para todas las administraciones, lo que se observa es ya una mala gestión económica".

A este respecto, la formación morada ha precisado "que han aumentado la deuda que tanto criticaban, pero no por razones sociales, sino por mala gestión" y por eso "no es concebible que cerráramos el 2020 con un remanente negativo de 10 millones de euros, cuando el Gobierno de España flexibilizó el cumplimiento de la regla de gasto para los ayuntamientos y ha ayudado a pagar el déficit del transporte, con 23 millones de euros, sobre los que aún no sabemos cómo se van a invertir".

Podemos ha recalcado, igualmente, que tanto la lucha contra el cambio climático, como el sostenimiento del tejido cultural y de talento local "parecen ser dos cuestiones por las que este equipo de gobierno se interesa poco o nada".

Precisamente, la lucha firme contra el cambio climático, junto con el desarrollo de una movilidad más sostenible y una verdadera política en materia de vivienda pública son los elementos que definen a las ciudades que avanzan, ha esgrimido Podemos.

"Son precisamente aquellos elementos en los que fracasa estrepitosamente el gobierno de Azcón los que utiliza como excusa para pedir dinero al Gobierno de España, ocultando así su propia incompetencia", ha explicado Rivarés.

En referencia al "abandono" del sector cultural y el talento local, ha dicho "que tampoco ha sabido estar a la altura de sus necesidades" y "no reaccionaron a tiempo para ayudar a mucha gente que ha tenido que abandonar proyectos vitales y vivir situaciones de auténtica precariedad".

En este punto, ha lamentado que se hayan abandonado" todas las iniciativas de cultura comunitaria y social" y se haya roto "con la tendencia de potenciar el talento local en todas las artes", con "ocurrencias" como "la de cargarse la Lonja", ha concluido el portavoz de Podemos Zaragoza.