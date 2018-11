Podemos pide aplicar en enero la reducción del horario de Religión a favor de la asignatura de Música

Publicado 06/11/2018 15:44:50 CET

ZARAGOZA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Podemos en las Cortes de Aragón ha pedido al Departamento de Educación del Gobierno autonómico que facilite recursos, medios y personal a los centros para que en enero pueda aplicarse la reducción del horario de la asignatura de Religión de 90 a 45 minutos semanales en Infantil y Primaria a favor de Música.

Los diputados de la formación morada, Carlos Gamarra y Erika Sanz, han explicado en rueda de prensa que la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el recurso de los obispos aragoneses contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que avaló la orden del Departamento de Educación que contiene esa reducción horaria es "beneficiosa" porque "supone un aumento de las enseñanzas de otra áreas".

Gamarra ha recordado que fue Podemos quien propuso esta medida y la introdujo en el acuerdo de investidura que suscribió con el PSOE en la Comunidad esta legislatura de forma que el Supremo "da la razón" a su partido.

Según ha detallado, esta medida no fue aplicada en el curso 2015-2016 por lo que su grupo presentó una iniciativa en las Cortes de Aragón en el mismo sentido, que fue aprobada marzo de 2016, aunque "contó con el voto negativo de la derecha".

El Gobierno de Aragón trató de aplicarla en el curso 2016-2017, pero el TSJA aplicó dos medidas cautelares, una de ellas "paralizando su propia sentencia favorable a la reducción del horario", lo que ha supuesto "retrasar la aplicación de la medida más de dos años", ha apuntado el diputado.

A TODAS LAS CONFESIONES

Gamarra ha aclarado que la reducción del horario de Religión afecta a todas las confesiones que actualmente se ofertan en las aulas aragonesas fruto de los distintos acuerdos suscritos por el Estado español "y desde las Comunidades no tenemos más margen" que esa reducción horaria a 45 minutos semanales, que recoge la ley.

Al respecto, ha señalado que para que la Religión "salga de las aulas" debe tomar la decisión del Gobierno de España. El parlamentario ha expresado su "total respeto" a todas las confesiones religiosas "propias de un país diverso y plural como es España".

No obstante, ha continuado, "en un Estado aconfesional en el ámbito público y educativo no deben tener caída creencias, dogmas y contenidos curriculares alejados de las evidencias científicas".

La diputada Erika Sanz ha manifestado, por su parte, que una vez que "la ley y la justicia respaldan la reducción del horario", la consejera de Educación, Mayte Pérez, ha de "mostrar la máxima disponibilidad a los centros ofreciendo recursos, medios y personal necesario para que este cambio sea posible y se pueda hacer sin ninguna preocupación".

Sanz ha reconocido que "es difícil" hacer esa modificación "de hoy para mañana, pero, con un margen, los centros podrían adaptar sus horarios" y la sentencia "podría aplicarse en enero, a la vuelta de las vacaciones de Navidad" para que en la segunda evaluación ya pueda ser efectiva.

La diputada ha dicho no entender que la consejera celebre la sentencia "y considere que es buena para la calidad de la educación y, a la vez, decida no aplicarla; puede resolver la situación este curso, pero prefiere echar balones fuera y no está dispuesta a ofrecer esos recursos, medios y personal para que se lleve a cabo la reducción del horario de Religión".

MÁS HORARIO PARA MÚSICA

Erika Sanz ha indicado que la propuesta de Podemos siempre ha sido destinar esos 45 minutos al área de Música, "que ha sido especialmente denostada" por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que aminoró su carga lectiva.

Según ha comentado, actualmente en Primaria solo hay una sesión semanal y ellos proponen que sean dos. En Infantil, no se imparte Música en todos los centros, por lo que Podemos ha considerado que también podría utilizarse ese tiempo para otras materias.

Erika Sanz ha esgrimido que la Música "tiene grandes beneficios para el desarrollo de los niños" y por eso "no entendemos como tiene una presencia tan mínima". Por su parte, Gamarra ha sostenido que su propuesta "es factible" ya que supone una "pequeña reestructuración" de los centros puesto que "solo afecta a un área" y ha estimado que aplicarla permitiría contratar a unos cien docentes de Música.

En el caso de los profesores de Religión, "no nos hace gracia que un trabajador pueda reducir su jornada, pero entendemos que la Iglesia Católica tiene recursos y fondos para destinar esos docentes a otros puestos de trabajo donde desempeñen labores educativas", ha manifestado el parlamentario.