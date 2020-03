Podemos propone usar anticonceptivos para controlar la población de palomas

ZARAGOZA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha propuesto usar anticonceptivos para controlar la población de palomas en lugar del actual sistema de captación y reubicación que en muchos supone la eliminación de ejemplares.

La alternativa que propone Podemos sería suministrarles pienso con nicarbacina, que es un productor que reduce la puesta de huevos. Tiene el tamaño de un grano de maíz y está recubierto con una película antiparasitaria y una resina que evita su disolución por el agua de lluvia. Se esparciría en las zonas de concentración de estas aves y solo un grano al día es suficiente para que actúe.

"No es una hormona sino un anticonceptivo que se suministra en tolvas con cantidades ajustadas al número de palomas a controlar", ha precisado Rivarés.

En rueda de prensa, Rivarés ha explicado que el coste es igual al sistema actual de adquisición de jaulas "para su posterior eliminación", unos 20.000 euros anuales, y ha estimado que Zaragoza necesitaría menos de los 25.000 euros que ha destinado Barcelona. "Cuesta exactamente lo mismo, pero el segundo año se amortiza porque hay hay menos huevo y además solo se reproducen las emparejadas".

Ha estimado que entre un año y medio y dos años sería suficiente para controlar la población de estas aves, que además a los 15-20 días de dejar de ingerir el producto se puede volver a reproducir porque "no se las deja estériles", ha precisado.

"INCRUENTA"

"No queremos matar sino que no se reproduzcan porque ahora se las captura mediante jaulas en las que pueden estar 7, 8 o 10 días sin alimento ni agua. Nuestra propuesta cumple la normativa europea y no tiene consecuencias contraproducentes".

Ha criticado que desde el área de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza se gasten más de 20.000 euros en menos de un año para "disminuir matando el número de palomas, mientras que las que quedan tienen más alimento y pueden generar más residuos que afectan al patrimonio histórico de la ciudad".

Rivarés ha abundado en que esta otra forma "incruenta" de controlar la población está avalada por un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona que indica que "se evita que se reproduzcan en más de 40 por ciento en un año". Ha asegurado que este pienso no lo consumen otras aves como los gorriones o mirlos porque no les cabe en el pico, además de que no deja residuos tóxicos a otros seres vivos.

Ha indicado que el método que se usa en la actualidad se basa en jaulas donde se las introduce tras atraparlas mediante redes lanzaderas y ha criticado que no se sabe qué se hace después. "Queremos saber si las gasean, si las mandan a cotos de caza o las dedican a campos de entrenamiento de rapaces o las tres cosas a la vez".

Rivarés ha dicho desconocer "de dónde sale el cuento de que hay una plaga en Zaragoza de palomas" al aportar el dato de que en el último censo, de 2016, se contabilizaron 12.000 ejemplares en una ciudad de más de 700.000 censadas.

El miembro de Amnistía Animal, Santi Bada, ha dicho que este medicamento "supone un ahorro en gasto público, en limpieza y las molestias a los vecinos, además de que es ético y no conlleva sufrimiento ni muerte. "Es un medicamento seguro, demostrado por la Autónoma de Barcelona y además cumple la normativa de ella Unión Europea".

CONVIVIR

A su parecer, "lo más seguro que es que en la actualidad se las gasea". Ha arremetido contra el "odio generalizado a las palomas", para añadir que "no hay justificación para el exterminio y aunque sea molestas no son una plaga".

La también activista de esta organización, Nuria García, ha incidido en que no buscan "exterminar, sino ayudar de forma ética y esta es una alternativa no ya solo para el Ayuntamiento, sino para las personas que han convivido siempre con las palomas y no quieren que se eliminen, sino controlar la población".