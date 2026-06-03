La Policía interviene en Huesca 80 gramos de MDMA en un trastero vinculado a un piso de prostitución

Efectos encontrados y uno de los perros que ha intervenido en el registro. - CNP

HUESCA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Huesca, ha intervenido 80 gramos de MDMA en un trastero vinculado a un piso de prostitución, ingresando la principal encargada del mismo en prisión provisional. La investigación se inició tras las numerosas quejas vecinales en relación con un piso en el que se ejerce la prostitución, observando los agentes que las moradoras de dicha vivienda frecuentaban con asiduidad un centro de alquiler de trasteros cercano.

Además, a una de las encargadas de dicho piso de prostitución le constaban antecedentes anteriores por tráfico de drogas. Por tal motivo, el día 29 de mayo, se solicitó la colaboración de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Huesca, que participaron con la contribución de todos sus perros, realizándose una inspección por los pasillos comunes a todos los trasteros, marcando los animales como positivo a la presencia de sustancias estupefacientes uno de los trasteros.

Se realizaron gestiones con la titularidad de dicho guardamuebles, resultando estar alquilado por la referida implicada del piso de prostitución, por lo que se solicitó su presencia en el lugar, realizándose un registro de la estancia durante el que se halló una caja fuerte que contenía 80,33 gramos de metanfetamina, 2,04 gramos de éxtasis, así como 1.630 euros y diversos billetes de curso legal pertenecientes a distintos países extranjeros.

Además en el trastero también se localizaron 70 pastillas de viagra y una pequeña cantidad de hachís.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención de la encargada del piso por su implicación en un delito contra la salud pública. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial, que ha determinado el ingreso en prisión de la investigada.