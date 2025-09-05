La Policía Local de Zaragoza se amplía con 104 nuevos agentes, el mayor incremento desde la Expo 2008

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Zaragoza se ha ampliado con 104 nuevos agentes, de los que el 25 por ciento son mujeres, que supone el mayor incremento en 19 años desde la Expo 2008 cuando la plantilla se reforzó para afrontar ese evento internacional.

Esta XXV promoción de 104 jóvenes, que tiene una media de edad de 28 años, se han incorporado a la Academia de la Policía Local de Zaragoza y una vez que superen los ocho meses para completar su preparación se incorporarán de pleno a la plantilla para reforzar la seguridad en las calles de la ciudad.

Del total de las nuevas incorporaciones, 18 proceden de otras policías o de las Fuerzas Armadas y es la primera promoción en incluir dentro de su formación académica una especialización en materia de asistencia a personas con discapacidad intelectual.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, les ha dado la bienvenida este viernes en un acto al que ha asistido el superintendente de la Policía Local de Zaragoza, Antonio Blas Soriano; el concejal delegado de la Policía Local, Ángel Lorén; y representantes de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de la ciudad.

En su intervención, Chueca ha destacado que la seguridad ciudadana es una de las prioridades y compromiso del Gobierno de la ciudad que preside al subrayar que es un "pilar básico del ayuntamiento, de mi gobierno y una demanda ciudadana que, sin duda, cada vez es más importante".

Por eso, ha destacado que la "apuesta decidida" por reforzar la plantilla no es solo este año, sino que desde hace varios años se refuerza para paliar "el déficit que había desde el 2007 hasta el 2018".

Este refuerzo, ha comentado Chueca, no solo atañe al aumento de efectivos, sino también de medios "adecuados" para ejercer mejor el trabajo de los policías, como la adquisición de nuevos vehículos, las cámaras de videovigilancia en la calle --como en Delicias y la calle Maria Lostal a final de año-- o las cámaras de vigilancia unipersonal en los uniformes, que "ayudan a que también los agentes de policía local puedan hacer su trabajo con mayores condiciones de garantía y de seguridad" y que ha sido posible con el aumento de presupuesto hasta los 6 millones de euros.

También ha citado la creación del nuevo cuartel de la Policía Local en la calle Pignatelli --tras el acuerdo con Vox-- "que está a punto de abrir" y que permitirá que este cuerpo policial "esté más cerca de los ciudadanos para que los vecinos de Zaragoza, cuando tengan un problema, sientan la confianza de que a quien pueden preguntar y pedir ayuda, es a su Policía Local".

VIOGÉN

La llegada de 104 nuevos agentes, ha recordado Chueca, implica también poder dar respuesta a una "necesidad y compromiso con la seguridad en competencias que no son de la Policía Local, pero que, sin duda, no nos podemos quedar de brazos cruzados ante las necesidades que hay en nuestra sociedad" en referencia al sistema VioGén al que próximamente se incorporará este cuerpo policial.

"Ya --ha informado Chueca-- hemos cerrado el acuerdo con el Ministerio del Interior, que es quien tiene esa competencia y estamos trabajando para que pueda ser una realidad en los próximos meses. Y eso es gracias a que el Ayuntamiento de Zaragoza pone más medios, más recursos y la incorporación de vosotros en el cuerpo de la policía local es un hecho más que nos va a permitir poder ofrecer este servicio a los zaragozanos con un objetivo claro, ofrecer mayor seguridad y mayor cercanía a los ciudadanos".

En su discurso ante los nuevos agentes, la alcaldesa ha subrayado que Zaragoza, "si de algo puede hacer gala, es de que es una de las ciudades de España, diría del mundo con mayor calidad de vida" y lo ha atribuido, en parte, a la "excelente movilidad, calidad de parques, de jardines y sobre todo a que es una ciudad segura donde se vive con mucha tranquilidad".

Su objetivo es que siga con estos parámetros por lo que les ha dicho a los nuevos agentes que "ante los cambios sociológicos que hay en nuestro país y ante los cambios que hay en nuestra sociedad, tenemos que seguir acomodándonos, tenemos que seguir adaptándonos y dando respuesta a esas necesidades de los vecinos para que puedan seguir viviendo con la calidad de vida de la que nos gusta hacer gala".

Tras darles la bienvenida al Cuerpo de la Policía Local y recibirles con "los brazos abiertos" al igual que el equipo de gobierno y los grupos municipales, ha confiado que en que la llegada de los 104 nuevos agentes "llena de energía, e ilusión ayude también a revitalizar a todo el Cuerpo de Policía Local que unido a la experiencia de los agentes que llevan más años, permita hacer un gran equipo de Policía Local en las calles que lo van a percibir los zaragozanos".

BIEN FORMADOS

El superintendente de la Policía Local de Zaragoza, Antonio Blas Soriano, les ha dicho a los agentes que durante su inminente etapa de formación la principal tarea e ilusión de los profesores es que terminen el curso "bien formados".

"Ellos --los profesores-- van a ser vuestros jefes, van a ser vuestros compañeros y vuestros éxitos van a ser los de ellos. Por tanto os exijo, os pido desde ya ruego el máximo interés, el máximo trabajo durante este curso", ha comentado.

Antonio Blasco Soriano les ha indicado que el curso va a ser "intenso porque así ha sido la oposición" que han superado y que les ha permitido ingresar en la Academia de la Policía Local.

Les ha dado la enhorabuena, pero en tono irónico les ha dicho que de forma "parcial" porque todavía tienen que pasar esta fase final de la oposición hasta que cumplimenten su formación.

"Habéis llegado en un momento magnífico, coincide con el 175 aniversario y con un momento de expansión, de inversión en la Policía Local, de aumento y creación de nuevas unidades y por tanto vamos a poder prestar un mejor servicio a nuestros conciudadanos, a los que nos debemos y por tanto esa vocación que seguro que todos tenemos de servicio público, con esta formación que vamos a dar, vamos a poder satisfacer las necesidades de nuestros conciudadanos".