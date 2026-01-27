Policía Nacional arresta a un hombre por estafar a una pareja con la compra de una bici eléctrica en Zaragoza

Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Zaragoza como presunto autor de un delito de estafa a una pareja en la compra de una bicicleta eléctrica a través de un conocido portal de anuncios, donde la ofrecía a un precio de 850 euros.

El arresto se produjo el 21 de enero, aunque los hechos se remontan al pasado mes de noviembre, cuando la víctima vio un anuncio a través de un portal de compraventa online donde se ofrecía una bicicleta eléctrica por 850 euros.

Tras contactar mediante el número de teléfono que aparecía en el anuncio, acordó con el supuesto vendedor la compra de la bicicleta por ese importe, citándose al día siguiente en una zona del barrio de las Delicias. La compradora acudió al lugar acordado junto a su pareja y localizaron al vendedor en el sitio pactado, han indicado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

El vendedor se presentó sin la bicicleta, justificándose con que la tenía guardada en el garaje. El individuo preguntó a la víctima por el dinero y esta le indicó que llevaba encima 900 euros. El presunto estafador le pidió que se los entregara, pero al tratarse de billetes de 100 euros, argumentó que debían acudir a un banco para sacar los 50 euros de cambio.

Los tres se dirigieron a un cajero automático ubicado en la avenida Madrid. Una vez allí, el falso vendedor introdujo en varias ocasiones su tarjeta bancaria manifestando que no le permitía sacar más dinero porque había superado el límite de retirada, marchándose del lugar con los 900 euros alegando que iba a buscar cambio y echándose a correr.

Tanto la víctima como su acompañante le persiguieron por la avenida Madrid, hasta que finalmente en una bocacalle lo perdieron de vista.

Ante estos hechos, la víctima denunció lo sucedido en la Comisaría de Delicias ese mismo día, iniciándose las gestiones de investigación y logrando identificar plenamente al presunto autor del delito.

Los agentes localizaron al sospechoso el pasado 21 de enero y procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales, pasando horas después a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, quien decretó su puesta en libertad con cargos.