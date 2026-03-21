La Policía Nacional confirma que el crimen de Las Fuentes es un nuevo asesinato machista

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, atiende a los medios de comunicación en las inmediaciones donde se ha producido el crimen del barrio de Las Fuentes en el que una mujer ha sido asesinada por un hombre que luego se ha suicidado. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que el crimen de este sábado en el que una mujer ha sido asesinada a tiros por un hombre en el barrio de las Fuentes de Zaragoza es un caso de violencia de género puesto que ambos eran expareja. Con esta ya son 14 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año y también dos menores asesinados por violencia de género.

Así lo ha comunicado el portavoz de la Policía Nacional, Rubén Nido, en declaraciones a Aragón Radio recogidas por Europa Press, donde ha confirmado que no había denuncias previas por malos tratos en el ámbito familiar y la víctima no estaba incluida en el sistema VioGén.

El suceso se ha producido a las 9.20 horas en la calle Cardenal Cisneros del barrio de las Fuentes, cuando un hombre ha disparado sobre el cuerpo de una mujer y luego contra sí mismo muriendo los dos.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado la "crueldad" del crimen por haberse cometido en la calle a plena luz del día, con premeditación pues el agresor estaba esperando a su víctima, y por haber realizado varios disparos.

"Él conocía los pasos que daba a ella, ha sido capaz de conocer que iba a encontrarla en la calle en un sitio determinado y a una hora determinada y ha venido a su encuentro ya con la intención de asesinarla", ha descrito el representante del Estado en Aragón.

El agresor tenía una licencia de armas deportiva y de hecho se le han encontrado varias armas, una de las cuales, de concurso, es la que ha empleado para cometer el crimen y luego quitarse la vida.

"El arma no la poseía por ser miembro de un Cuerpo de las Fuerzas de Seguridad ni por ser de las Fuerzas Armadas", ha aclarado Beltrán en una comparecencia ante los medios de comunicación previa a que la Policía Nacional confirmase que se trata de un caso de violencia machista.

"Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, por esta patología, esta actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión y que si no se posee, no se tiene, se quita la vida de ella", avanzaba Beltrán en una valoración previa.

La Policía Nacional investiga la escena del crimen en la que ha llamado la atención la presencia de un vehículo mal estacionado con los intermitentes activados. "De ese coche todavía no se han localizado llaves. Se está trabajando la posibilidad que sea de él o de ella, pero al no haberse localizado las llaves se han pasado matrículas por la emisora y estamos ahora viendo la pertenencia del coche", ha explicado el Delegado del Gobierno.