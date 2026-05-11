Detenidos 11 miembros de una red criminal asentada en la Comunidad de Madri que estafó 2 millones en falsas inversiones

Vehículo de la Guardia Civil. - 112 ANDALUCÍA

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a once personas por su presunta participación en una red criminal que había creado un entramado piramidal con plataformas fraudulentas y técnicas de ingeniería social para captar víctimas, a las que llegaron a estafar casi dos millones de euros con falsas inversiones.

A los detenidos se les acusa de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Durante los registros domiciliarios en Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón se intervinieron lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, varios móviles, un arma corta y cinco coches.

Las investigaciones se iniciaron después de que la Guardia Civil recibiera una denuncia en abril del año pasado en la que la víctima alertaba de una posible estafa relacionada con una presunta plataforma financiera y en la que tuvo un perjuicio económico de más de 50.000 euros, ha detallado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras esta denuncia, los agentes analizaron miles de movimientos bancarios y descubrieron que la organización utilizaba un sistema piramidal de inversión conocido como 'Esquema Ponzi', consistente en atraer nuevos inversores prometiendo rendimientos que realmente se pagan con el dinero aportado por otras personas estafadas.

CAPTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

La organización ofrecía oportunidades de inversión con unos beneficios muy elevados y rápidos, atrayendo así a nuevos inversores mediante técnicas de ingeniería social y aparentes conocimientos financieros. Sin embargo, el sistema se sostenía con el dinero de nuevos clientes para pagar los supuestos beneficios del resto.

Este sistema generaba una "falsa sensación de rentabilidad y solvencia" del entramado. Para ello, utilizaban una plataforma de inversión que, de acuerdo con la Guardia Civil, fue catalogada más tarde como una entidad clon y no autorizada para la prestación de servicios de inversión.

Con el avance de las pesquisas, la Benemérita pudo comprobar que la organización criminal empleaba más de una treintena de cuentas bancarias para fragmentar y mover el dinero estafado con el objetivo de dificultar su rastreo. Parte de los beneficios iban para comprar oro, joyas y piedras preciosas para blanquear el dinero estafado.

La Guardia Civil ha emitido una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de esta tipo de estafa, como revisar en el Comisión Nacional del Mercado de Valores que la entidad esté autorizada, desconfiar de rentabilidades anómalas y sospechar siempre de las exigencias de urgencia y presión para depositar el dinero.