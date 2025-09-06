La Policía Nacional detiene a un hombre con 320 pastillas de éxtasis en el barrio de las Delicias

Pastillas de éxtasis incautadas al detenido este pasado miércoles en el barrio de las Delicias de la capital aragonesa. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre a quien sorprendieron con más de trescientas pastillas de éxtasis en el interior de su mochila.

LOs hechos ocurrieron el pasado miércoles 3 de septiembre, cuando una patrulla que prestaba servicio preventivo de seguridad ciudadana en el barrio de las Delicias observó a dos personas que caminaban por la vía pública y que, al percatarse de la presencia del vehículo policial cambiaron radicalmente su actitud, acelerando el paso sin perder de vista a la dotación. Un comportamiento que para los agentes denotaba cierto nerviosismo y una actitud huidiza.

La intuición de los componentes de la patrulla y el comportamiento de los viandantes propició que los agentes decidieran realizar un control de seguridad sobre estas personas. Fruto de ese cacheo de seguridad hallaron en el interior de la mochila de uno ellos trescientas veinte pastillas de éxtasis, la mayoría ocultas en el interior de un paquete de pasta termo sellado, si bien presentaba síntomas de haber sido manipulado.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se tramitó el atestado como presunto autor de un delito contra la salud pública. El jueves por la mañana fue puesto a disposición judicial y, tras ser oído en declaración, se decretó su ingreso en prisión.