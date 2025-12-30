La Policía Nacional detiene a un hombre tras robar los donativos de una parroquia de Casablanca (Zaragoza)

Archivo - Coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Aragón han a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza de los donativos de una parroquia del distrito zaragozano de Casablanca, y amenazas graves y atentado contra la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 28 de diciembre, cuando varias patrullas policiales fueron comisionadas por el CIMACC-091 a una parroquia del barrio de Casablanca tras recibirse avisos por la presencia de un hombre que estaba alterando gravemente el orden.

A la llegada de los agentes los responsables de la parroquia, explicaron a los agentes que este individuo llevaba días mostrando una actitud intimidatoria y agresiva hacia los párrocos, generando una situación de temor continuado.

Los párrocos manifestaron además que, días antes, esta misma persona habría accedido a las dependencias del templo y forzado dos cajas donde guardan los donativos, fracturando sus cerraduras y apoderándose del dinero que contenían.

POCO COLABORADOR

Gracias a la información facilitada por varios testigos, los agentes localizaron al sospechoso poco después en las inmediaciones del Canal Imperial de Aragón, procediendo a su identificación y posterior detención.

Durante la intervención, el individuo se mostró en todo momento muy poco colaborador, llegando a desafiar y amenazar de forma reiterada a los agentes actuantes.

Una vez en dependencias policiales, el detenido mantuvo una actitud extremadamente violenta, resistiéndose activamente a las actuaciones policiales, intentando agredir a los funcionarios e incurriendo en nuevas amenazas graves.

Horas después el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, quién decreto su puesta en libertad con cargos.