La Policía Nacional encara el último día de fiestas en Huesca con nueve detenidos por tráfico de drogas y menos robos

Numerosas personas durante el lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 2026, a 9 de agosto de 2026, en Huesca, Aragón (España). Las fiestas mayores de Huesca se celebran en honor al patrón de la ciudad, San Lorenzo. Durante una sema - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha hecho un balance "muy positivo" del dispositivo especial de seguridad establecido con motivo de las Fiestas de San Lorenzo de Huesca, que afrontan este sábado su última jornada, con una "escasa incidencia delictiva" y un descenso de los incidentes registrados en materia de seguridad ciudadana, destacando los nueve detenidos por tráfico de drogas o la detección temprana y neutralización de grupos organizados desplazados a la capital altoaragonesa para cometer hurtos, lo que ha permitido reducir a "cifras mínimas" los robos de teléfonos móviles.

Este año, la Policía Nacional ha llevado a cabo el mayor despliegue policial realizado hasta la fecha durante las fiestas de San Lorenzo, con la participación de 334 agentes.

El dispositivo ha estado integrado por efectivos de la Comisaría Provincial de Huesca, reforzados por agentes procedentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y de las comisarías de Jaca y Canfranc-Somport-Urdos, contando asimismo con la colaboración de la Policía Nacional francesa y manteniendo una permanente coordinación con el resto de cuerpos y unidades de seguridad participantes en el dispositivo de las fiestas.

ROBO DE TELÉFONOS MÓVILES

Uno de los principales objetivos del dispositivo establecido por la Policía Nacional ha sido la prevención de los delitos contra el patrimonio, especialmente los hurtos de teléfonos móviles en lugares de gran concentración de personas.

La labor preventiva y de vigilancia ha hecho posible detectar de forma temprana a grupos organizados que se habían desplazado expresamente hasta Huesca con la intención de cometer este tipo de delitos durante las fiestas.

La rápida actuación policial ha permitido neutralizar su actividad antes de que pudieran actuar de manera continuada durante las celebraciones, evitando así la comisión de nuevos hurtos.

Esta actuación preventiva ha tenido un reflejo directo en el balance de las fiestas, durante las cuales las denuncias relacionadas con la sustracción de teléfonos móviles se han reducido a cifras mínimas, pese a las importantes concentraciones de personas registradas durante estos días.

TRÁFICO DE DROGAS

La Policía Nacional ha desarrollado igualmente un dispositivo específico para prevenir y perseguir el tráfico de sustancias estupefacientes, que se ha saldado con nueve personas detenidas por delitos de tráfico de drogas y la incautación de 16,8 gramos de cocaína, 1,9 gramos de tusi, 9,4 gramos de éxtasis, 35,3 gramos de speed y 1,9 gramos de ketamina.

Las actuaciones se han llevado a cabo tanto en los controles establecidos en los accesos a la ciudad como en las estaciones de transporte, con la participación de la Unidad de Guías Caninos y de la Brigada Móvil, así como en los diferentes operativos desplegados en las zonas de ocio.

Además de las anteriores detenciones, los agentes han levantado 106 actas de denuncia por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, ocho actas relacionadas con la tenencia de armas u objetos prohibidos y nueve actas por faltas de respeto o consideración a los agentes de la autoridad.

La vigilancia desplegada en las zonas de ocio se ha dirigido igualmente a prevenir aquellas conductas que pudieran alterar el orden público o poner en riesgo la seguridad del resto de ciudadanos.

En el marco de estos dispositivos, los agentes intervinieron ante un varón que se encontraba alterando el orden público en el interior de un establecimiento hostelero y amenazando a varios clientes con objetos peligrosos, deteniéndolo por un delito de amenazas.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

La labor preventiva desarrollada durante las fiestas se ha extendido también a las labores de inspección y control, tanto en materia laboral y de extranjería como en el ámbito de la seguridad privada.

Por una parte, agentes del Grupo de Extranjería, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, han realizado inspecciones en diferentes establecimientos para comprobar que las personas que se encontraban desempeñando una actividad laboral lo hacían cumpliendo los requisitos administrativos preceptivos.

Por otro lado, la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional ha llevado a cabo inspecciones en los distintos actos y eventos celebrados durante las fiestas, supervisando la actividad desarrollada por las empresas y el personal de seguridad privada y velando por el cumplimiento de la normativa aplicable.

UNA DETENCIÓN POR AGRESIÓN SEXUAL

Durante las fiestas, se ha producido asimismo la detención, por parte de Policía Local, de un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual, instruyéndose las correspondientes diligencias policiales por Policía Nacional.

Al margen del dispositivo específicamente establecido con motivo de las Fiestas de San Lorenzo, la Policía Nacional ha mantenido durante estos días su actividad policial ordinaria en el conjunto de la ciudad, atendiendo e investigando aquellos hechos delictivos que se han producido fuera del ámbito estrictamente festivo.

En el marco de esta actividad, se ha procedido a la detención de tres personas por delitos de allanamiento de morada, cinco por violencia de género --uno de ellos detenido por Policía Local--, dos por violencia doméstica, una por atentado a agente de la autoridad, una por hurto y lesiones y otra persona por quebrantamiento de una orden de alejamiento.

De igual forma, se han esclarecido dos robos con violencia, que se han saldado con cuatro personas detenidas.

Estas actuaciones forman parte de la actividad habitual desarrollada por las distintas unidades de la Policía Nacional, que se ha mantenido plenamente operativa durante las fiestas de San Lorenzo de manera paralela al dispositivo extraordinario establecido para garantizar la seguridad de las celebraciones.