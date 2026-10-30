La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un jabalí en un bar del Casco

1129807.1.260.149.20261030113512 Herida causada por un jabalí a un ciudadano. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han investigado las circunstancias en las que murió un jabalí en un establecimiento hostelero del Casco Histórico de Zaragoza el pasado 18 de octubre, durante las fiestas del Pilar,

La investigación se ha centrado en tomar declaración a varios testigos y personas perjudicadas para conocer cómo se produjeron los hechos. Todo comenzó a las 00.40 horas, cuando varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local se desplazaron al entorno de las calles Asalto y Jorge Cocci al recibir el aviso de que un jabalí se encontraba en la vía pública.

El animal se encontraba visiblemente asustado y corría por las calles, por lo que los agentes establecieron un dispositivo para seguiru sus movimientos, cercarlo y evitar daño a peatones y conductores, apoyándose en la Unidad de Rescate y Recuperación Animal (URRA) de los Bomberos de Zaragoza.

Durante su recorrido, el jabalí atravesó numerosas vías del centro de Zaragoza, entre ellas Camino de las Torres, Cesáreo Alierta, paseo de la Mina, plaza de Los Sitios, paseo de la Independencia, Coso y Alfonso I, causando daños en la puerta de un bar situado en la calle San Clemente.

Finalmente, el jabalí accedió al interior del bar 'El jardín del Temple', en la calle Temple, introduciéndose en los aseos y embistiendo a una mujer, que fue trasladada al Hospital Universitario 'Miguel Servet' para recibir asistencia sanitaria.

Según las manifestaciones recabadas durante las actuaciones policiales, el propietario del establecimiento, ayudado por varios clientes, sujetó al animal por la cola y lo condujo hasta la parte trasera del local.

El jabalí continuó intentando zafarse de las personas que lo sujetaban, por lo que el propietario del bar, ante la peligrosidad de la situación y el riesgo de que el jabalí pudiera embestir y lesionar a otros clientes manifestó haber utilizado un cuchillo del propio local para sacrificarlo.

La Policía Nacional se encargó de la retirada del animal, que fue trasladado por personal de FCC, que lo dejó depositado a disposición del servicio correspondiente del Gobierno de Aragón. Asimismo, se hizo entrega a los agentes del cuchillo presuntamente utilizado, con mango de plástico negro y una hoja de sierra de, aproximadamente, 20 centímetros.

Todas las diligencias de la investigación se han remitido a la Sección de Instrucción, plaza 8, del Tribunal de Instancia de Zaragoza, para conocimiento y valoración por parte de la autoridad judicial.