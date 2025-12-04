La Policía Nacional en Zaragoza solicita la máxima colaboración ciudadana para localizar a un joven de 20 años con TEA

El joven de 20 años desaparecido en Zaragoza el pasado 20 de noviembre, Ares Miguel Tiziano, que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA). - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene activo desde hace semanas un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al joven de 20 años, Ares Miguel Tiziano, desaparecido en Zaragoza el pasado 20 de noviembre y que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se solicita la máxima colaboración ciudadana y si alguien cree haberlo visto o dispone de cualquier información debe contactar, de inmediato, con el 091

El joven, de 20 años, tiene una estatura aproximada 170 centímetros, un peso que ronda los 60 kilos, cabello negro y ojos castaños.

En el momento de su desaparición el joven vestía sudadera negra con capucha, pantalón vaquero azul y deportivas negras, ha descrito la Policía Nacional que ha facilitado una fotografía para que sea más fácil su identificación.

El dispositivo de búsqueda de la Policía Nacional continúa trabajando con todos sus recursos disponibles, sobre todo en las riberas de los ríos Gállego y Ebro, en concreto en la zona del distrito zaragozano de Santa Isabel.

Participan la Unidad Aérea de Policía, con el helicóptero Cóndor y drones, los guías caninos, las Unidades de Intervención Policial (UIP) y el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón

Asimismo, colaboran Bomberos de Zaragoza y se ha comunicado la desaparición al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus respectivas demarcaciones, para ampliar la búsqueda.