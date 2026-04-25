El PP achaca la nueva paralización de la Sagunto-Teruel-Zaragozaa la falta de planificación del Gobierno de Sánchez

Archivo - La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, en imagen de archivo. - PP - Archivo

TERUEL 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP ha criticado la nueva paralización de las obras del ferrocarril Sagunto-Teruel-Zaragoza provocada por el desprendimiento de un talud en el tramo de Encinacorba (Zaragoza).

Un hecho que para los populares es "un ejemplo más de la absoluta falta de planificación del Gobierno de España en una infraestructura clave para la provincia".

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha explicado que este nuevo parón se suma a los anteriores retrasos sufridos por la obra, primero por errores en el proyecto inicial y carencias no previstas y posteriormente por modificaciones del proyecto y la inclusión de nuevas actuaciones.

"Tres paralizaciones, tres excusas distintas y un mismo responsable: el Gobierno de España y su mala gestión", ha afirmado. Marín ha subrayado que el desprendimiento del talud era una incidencia perfectamente previsible, ya que se trata de un tramo con zonas inestables que podrían haberse reforzado desde el inicio.

"En muchas infraestructuras de España los taludes están consolidados precisamente para evitar situaciones como esta, que generan retrasos, sobrecostes y riesgos", ha señalado.

La portavoz popular ha recordado que Teruel lleva más de un año sin comunicación ferroviaria, con el perjuicio que ello supone para los ciudadanos, las empresas y el desarrollo de la provincia.

"Esta obra se ha convertido en una promesa permanente que nunca se materializa, mientras Teruel sigue pagando el abandono sistemático del Gobierno de Sánchez", ha lamentado.

"SIEMPRE TERUEL" Asimismo, ha denunciado que esta situación no es un hecho aislado, sino que responde a un patrón de desprecio a las infraestructuras estratégicas de la provincia, como ocurre también con la A-68 o la A-40, "siempre paralizadas, siempre retrasadas y siempre perjudicando a los turolenses".

Por este motivo, el grupo parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para denunciar este nuevo retraso y exigir medidas que eviten más paralizaciones, iniciativa que ha detallado el diputado turolense Javier Domingo.

Domingo ha incidido en que el eje ferroviario Sagunto-Teruel-Zaragoza es una infraestructura clave, que lleva más de un año cerrada y de la que solo se conocen "anuncios sucesivos de fechas que nunca se cumplen". "La última promesa habla del otoño, un plazo indeterminado que genera desconfianza y cansancio entre los turolenses", ha señalado.

El diputado popular ha criticado que, mientras se suceden los retrasos, se está perdiendo movilidad, ya que el servicio alternativo no responde a las necesidades reales de los usuarios, con horarios poco competitivos y trayectos largos que hacen que muchos opten por otros medios de transporte.

"Estamos perdiendo viajeros, competitividad empresarial y oportunidades económicas", ha advertido. Domingo ha remarcado que este ferrocarril no solo afecta a Teruel, sino que es un eje fundamental para el transporte de mercancías y viajeros entre Sagunto y Zaragoza, con impacto directo en empresas turísticas, industriales y logísticas de todo el corredor.

"No es un problema local, es un problema de vertebración territorial", ha afirmado. "El PP exige una planificación seria, una ejecución inmediata y soluciones reales. Sabemos que en las obras pueden surgir contratiempos, pero lo que no es aceptable es que cada vez que se acerca una fecha de reapertura se anuncie un nuevo retraso", ha concluido Domingo, reclamando al Gobierno de España que deje de castigar a Teruel y cumpla de una vez con esta infraestructura.