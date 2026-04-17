El PP afirma que el acuerdo en Extremadura "refuerza" las negociaciones en Aragón: "Hablamos de proyecto, no de cargos"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, el jefe del Ejecutivo aragonés en funciones, Jorge Azcón, y la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, en el acceso al Museo de Huesca. - EUROPA PRESS

HUESCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las negociaciones con Vox para lograr un pacto de gobernabilidad en Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado que el acuerdo entre las formaciones en Extremadura "refuerza" las negociaciones en la comunidad autónoma, confiando en que se concrete "en los próximos días". Además, ha asegurado que en las distintas reuniones se ha hablado de "proyecto" y no de reparto de cargos ni consejerías.

Pocas horas después de que PP y Vox hayan anunciado un acuerdo para investir a la 'popular' María Guardiola como presidenta de Extremadura, Mar Vaquero ha felicitado a los extremeños porque "van a tener la posibilidad de volver a tener a María Guardiola como presidenta, continuar con un proyecto que piensa en lo mejor para todos ellos y poder garantizar esa estabilidad, también un presupuesto para los próximos cuatro años que da certidumbre y confianza para cumplir objetivos".

En este sentido, Vaquero ha aseverado, en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto del Día de Aragón en Huesca, que las negociaciones en Extremadura "refuerzan la posibilidad de llegar a un acuerdo en Aragón", un territorio, ha incidido, "que tiene sus propias singularidades".

La voluntad del Gobierno de Aragón, ha continuado Mar Vaquero, es "seguir avanzando en los acuerdos" para conseguir un Ejecutivo "sólido, estable, con capacidad de decisión y gestión, para seguir atrayendo inversiones, mejorando los servicios públicos, nuestras infraestructuras, pensando en las familias y en los aragoneses y en nuestro medio rural".

PROYECTO FRENTE A REPARTO DE CARGOS

Vaquero, quien ha destacado la "voluntad" de PP y Vox de llegar a un acuerdo movidas por "la responsabilidad", ha indicado que en las reuniones, tanto en la presencial como telemáticas, se ha hablado "de proyecto para Aragón los próximos cuatro años" y se han puesto en común "cuestiones conceptuales" sobre fiscalidad, inmigración, seguridad y vivienda para adelantar también "en el resto de materias".

"Vamos a esperar que en los próximos días podamos concretar ese acuerdo", ha confiado la portavoz del PP en las negociaciones con Vox para lograr un pacto de gobernabilidad en Aragón, quien no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de anunciar un acuerdo antes del 23 de abril, Día de Aragón, tras lo que ha insistido en que el límite es el 3 de mayo.

"Lo más importante es dejar bien claros todos y cada uno de los puntos que van a marcar el proyecto de gobierno de los próximos cuatro años y a partir de ahí, pensar en el cumplimiento de todos y cada uno de esos objetivos", ha expresado Mar Vaquero, al tiempo que ha recordado la "rotunda mayoría" que suman PP y Vox en el Parlamento autonómico, con 40 diputados, y que se traduce en la obligación de articular un acuerdo de "prosperidad y bienestar" para los aragoneses.

Según ha explicado la también vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, el propósito de estas negociaciones ha pasado por "ser capaces de dejar de lado aquello que separa" a PP y VOX y "poner en común lo que nos une y tiene que ver con la voluntad de los aragoneses", un planteamiento opuesto al de "gobiernos como el de España que solo piensan en los intereses personales y dañan la sociedad".

MÁS PESO DE VOX EN ARAGÓN

Respecto a las declaraciones del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en las que ha manifestado que Vox aspira a más y así lo hará valer en Aragón donde tuvieron más apoyo electoral que en Extremadura, Mar Vaquero ha aclarado: "La clave de este acuerdo va a ser claramente aragonesa, es lo más importante".

Ha reconocido que son "dos regiones distintas, con un diferente momento, con nuestras singularidades y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es avanzar. Cada día se trata de profundizar en todos y cada uno de los puntos. Ha destacado que los equipos de trabajo implicados en Aragón "conocen la realidad de nuestra comunidad autónoma, las prioridades" y, además, "tenemos ya una experiencia, hemos estado juntos en gobierno y sabemos qué es lo más importante".

Durante estas semanas se ha priorizado en "el fondo" del acuerdo, es decir, "en el modelo económico que queremos económico, de servicios sociales, de educación, de sanidad, en el refuerzo de nuestro medio rural y, a partir de ahí, empezaremos a hablar de cómo se va a repartir, de cuál va a ser esa estructura de gobierno y de formalizar un acuerdo de gobernabilidad que vaya acompañado también de un compromiso para aprobar unos presupuestos", ha resumido.