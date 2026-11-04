El PP aplaude el Presupuesto de Aragón para 2027: "Es el más alto de la historia"

La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, durante una rueda de prensa. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha aplaudido el Proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón para 2027, presentado este miércoles por el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, que alcanza los 9.594 millones de euros, "el más alto de la historia" de la comunidad autónoma y que ha aumentado en cifras generales, lo que "repercute, como no podía ser de otra manera, en beneficio de los aragoneses".

Así lo ha expresado Marín en rueda de prensa, apuntando que el presupuesto de 2027 es un 12% más elevado, mil millones de euros, que el anterior aprobado, el de 2024. Ha especificado que las partidas destinadas a sanidad crecen, así como las dirigidas a servicios sociales, vivienda o carreteras.

En este punto, Marín ha ironizado: "El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su portavoz --en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón--, Óscar Galeano, ha salido a dar una rueda de prensa diciendo que estos presupuestos los habíamos pactado con Vox. Obviamente, son nuestros socios de Gobierno y este presupuesto es el presupuesto del Gobierno de Aragón".

"No entendemos esa postura, como tampoco entendemos que ellos hoy solo se apoyen en Bildu", ha planteado la portavoz de los 'populares' en las Cortes de Aragón, para aludir a que la formación soberanista es "el único apoyo que le queda" al Gobierno de España, "el de los filoetarras, de esas personas que dejaron detrás de la historia de España mil muertos, también entre ellos muchos pertenecientes al Partido Socialista".

Según Ana Marín, el portavoz socialista de Hacienda critica "una forma de gestión que es la que ha llevado Aragón al nivel en el que hoy nos encontramos", recalcando que se trata de un comunidad autónoma "pionera en muchísimos aspectos y, sobre todo, en inversiones, en infraestructuras, en vivienda, en sanidad, en servicios sociales".

Todo ello, ha continuado Marín, frente a un Gobierno de España "que es de su partido político y que lleva cuatro años sin presentar presupuestos porque todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando es, precisamente, consecuencia de Gobierno que no ha sabido gestionar y que no ha podido aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en cuatro años".

Ha dibujado al Ejecutivo que encabeza el presidente Pedro Sánchez como "incapaz de gobernar, de gestionar, de invertir y de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en cuatro años".

"DEMOSTRADO"

Para Marín, Óscar Galeano "ha dejado más claro que nunca" que el Gobierno de España "es incapaz", mientras que el Ejecutivo aragonés "sabe gestionar, ha gestionado y lo ha demostrado con los presupuestos del año 2024 y con los que se van a aprobar para el año 2027".

De modo que ha recomendado al PSOE "que se preocupe más de lo que tiene en casa y que deje trabajar a los que estamos trabajando fuera de ese ámbito y mejorando cada día la vida de los aragoneses".