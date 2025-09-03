El PP-Aragón celebra su Escuela de Verano con el título "Europa en Tensión: Libertades, Transición y Justicia"

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós; y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP-Aragón y coordinador de la Escuela, Eloy Suárez - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-Aragón celebra este jueves y viernes, 4 y 5 de septiembre, la XVI Escuela de Verano "Antonio Torres", que tendrá lugar en el Seminario Diocesano de Tarazona bajo el título "Europa en Tensión: Libertades, Transición y Justicia".

Una cita de reflexión y debate en la que se abordarán algunos de los grandes desafíos políticos y sociales que afrontan España y Europa y que esta ocasión se desarrolla en colaboración con el Grupo Parlamentario Europeo.

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha destacado la importancia de esta escuela, en la que se abordan temas de actualidad, en un momento de cambio en Europa y en España, "cuando es más importante que nunca la defensa de nuestras instituciones".

"Hablamos --ha dicho-- de temas que nos afectan a todos y lo hacemos desde la reflexión y el debate, para nosotros es muy importante que nuestros cargos públicos se formen, desde un pensamiento crítico. Se trata de escuchar a la sociedad, a los expertos, se trata de trabajar con rigor y seriedad para aportar soluciones a los problemas de nuestros ciudadanos".

INDEPENDENCIA INTELECTUAL

Por su parte, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP-Aragón y coordinador de la Escuela, Eloy Suárez, ha afirmado que tras XVI ediciones, esta cita de los populares se ha convertido en un referente.

"Contamos con ponentes de enorme prestigio, de los que me gustaría destacar su independencia intelectual. Esto nos permite abordar los temas con profundidad y utilidad, que es de lo que se trata y es el objetivo claro de nuestra Escuela de Verano".

El también senador autonómico ha puesto el acento en la importancia de los temas que se van a abordar, desde los retos de la Inteligencia Artificial, la influencia de las redes sociales en los procesos electorales, hasta la degeneración institucional que está sufriendo España y la importancia de defender la libertad de prensa y nuestra democracia.

"En España estamos sufriendo una degeneración institucional sin precedentes y eso debe cambiar. No nos jugamos los titulares nos estamos jugando la libertad de prensa, entre otras cosas", ha afirmado.

PROGRAMA La inauguración, prevista para el jueves a las 12.00 horas, estará presidida por el alcalde de Tarazona, Tono Jaray; el presidente provincial del PP- Zaragoza, Ramón Celma; y la vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial del PP y eurodiputada del Grupo PPE, Alma Ezcurra.

A continuación, se celebrará la primera mesa de debate sobre "Retos de la Inteligencia Artificial y la Administración", moderada por Fernando Ledesma, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Aragón, y que contará con las intervenciones de David Hurtado, director de Innovación de Microsoft España, Andrés Llombart, director general de CIRCE y la eurodiputada y miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, Pilar del Castillo.

Por la tarde, a las 16.30 horas, la mesa estará centrada en "Libertad de prensa y democracia", moderada por el presidente de la DPH, Isaac Claver, con la participación de Miguel Ángel Liso, director editorial de medios del Grupo Henneo, Álvaro Nieto director de The Objective y la vicesecretaria nacional del PP, Alma Ezcurra.

La jornada del jueves concluirá a las 18.30 horas con el panel "Lo que las redes nos pueden hacer votar. Voto joven y voto femenino en España y Europa", moderada por Lucía Gargallo, concejal del Ayuntamiento de Teruel, con Estefanía Molina, periodista y politóloga, Gonzalo Adán, director de Sociométrica y Borja Giménez Larraz, eurodiputado y portavoz adjunto del PPE en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo.

El viernes la actividad se retomará a las 10.30 horas con la mesa "Degeneración institucional: qué sucede en España y en Europa", moderada por el senador autonómico y vicesecretario de Estudios y Programas del PP- Aragón, Eloy Suárez, y con las intervenciones de Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Astarloa, letrado mayor de las Cortes Generales (1988-1996) y Javier Zarzalejos, eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

La clausura de esta XVI edición, a las 12.30 horas del viernes, correrá a cargo del secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, y del presidente del PP- Aragón y de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón.