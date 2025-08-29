El PP de Aragón dice que ataques como el de Huesca "no deben tener cabida" y agradece las muestras de solidaridad

HUESCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Aragón ha agradecido las muestras de solidaridad y apoyo ante el ataque vandálico a su sede de Huesca y ha advertido de que "en democracia este tipo de actos no deben tener cabida".

La sede de los populares en la capital altoaragonesa ha sido vandalizada la pasada noche y han lanzado contra ella pollos muertos, pintura roja y huevos.

"Agradecemos las muestras de solidaridad y apoyo ante el ataque vandálico a nuestra sede en Huesca, especialmente las de otros partidos políticos. En democracia este tipo de actos no deben tener cabida", han expresado en una publicación en la red social 'X' --antes 'Twitter'--.