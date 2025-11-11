El PP de Aragón exige a Pedro Sánchez el fin de las "políticas de agravio contra los aragoneses"

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en las Cortes de Aragón ha presentado una iniciativa parlamentaria, que se debatirá en el próximo pleno de la Cámara autonómica, en la que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acabe con las "políticas de agravio" que ha aplicado "especialmente contra los aragoneses" e insta al Ejecutivo de Jorge Azcón a "seguir defendiendo la igualdad, la solidaridad y el proyecto común" que recoge la Constitución.

Así lo ha resumido en rueda de prensa el portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, quien ha insistido en que Pedro Sánchez debe poner fin a su proyecto político "de manera urgente".

"La legislatura comenzó con Pedro Sánchez perdiendo las elecciones y buscando a la desesperada dos cosas: contentar a los independentistas para amarrarse al sillón y usar el Gobierno de España contra el resto de territorios", lo que ha tenido como resultado que "sus socios lo han abandonado porque sólo buscaban exprimirlo" y las "políticas de agravio contra el resto de españoles", ha subrayado. "Los aragoneses no somos más que nadie, pero tampoco menos", ha añadido.

"Sánchez y el PSOE han fracasado y no pueden prolongar ni un minuto más un programa político basado en castigar y lastrar a los aragoneses", ha recalcado.

Ledesma ha considerado también "gravísimo" que la ministra aragonesa del Gobierno, Pilar Alegría, "aplauda y defienda esas decisiones", lo que demuestra que "ha sido impuesta en Aragón por Pedro Sánchez para someter al socialismo aragonés y actuar como mera comisaria política del sanchismo".

El portavoz del PP ha sostenido que el presidente del Gobierno y la líder regional del PSOE "llevan dos años defendiendo una financiación privilegiada para Cataluña y negando una financiación justa para Aragón". "Incluso se han negado a devolvernos los 87 millones de euros que nos quitaron precisamente por ser una Comunidad con problemas de financiación. Esto es inconcebible", ha protestado, sumando a ello la propuesta de condonación de la deuda, que "carga sobre los aragoneses las consecuencias de la mala gestión del independentismo catalán".

Para el representante popular, "todas las decisiones de Sánchez y Alegría se basan en generar desigualdad y enfrentamiento y eso genera daño". Ha puesto como ejemplo la política energética, con un "cupo energético para el País Vasco a la vez que se limitan las necesidades de Aragón", o en la decisión de financiar la dependencia al 50% "para Cataluña y el País Vasco pero no a los aragoneses". "¿Cómo pueden ser capaces de justificar esto?", ha cuestionado.

Por otro lado, se ha referido en las ayudas al funcionamiento para las empresas de la provincia de Teruel, por las que se han manifestado este lunes los empresarios turolenses y que "siguen sin tener respuesta".

"No nos extraña de una ministra que fue capaz de compararlas con la financiación privilegiada para Cataluña o que fue capaz de dar a dedo una subvención para Montmeló pero no para Motorland", ha remachado Ledesma, quien ha dicho que "todo esto es fruto de la decisión de Pedro Sánchez de gobernar desde el enfrentamiento". "Esta política ha fracasado y deben asumirlo y dejar de generar agravios y perjuicios a los aragoneses", ha concluido.