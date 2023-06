El PP Aragón seguirá negociando "sin vetos" con todos los partidos que quieran y rechaza "el rostro sectario" de Lambán

ZARAGOZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha avanzado este miércoles que este partido seguirá negociando "sin apriorismos ni vetos" con todas las fuerzas políticas que lo deseen y ha aseverado que "la derrota está sacando a la luz el rostro autoritario y sectario" del presidente del Gobierno de Aragón en fuciones, Javier Lambán (PSOE).

En rueda de prensa, después de que Lambán haya ofrecido a Teruel Existe la Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y haya apelado a la "dignidad" del PAR para pedir a los aragonesistas que no pacten con los populares, Alós ha afirmado que "esta es la forma de Lambán de entender la democracia, la política de pactos solo aceptables si gobierna el PSOE".

"Lambán se arroga la exclusividad de la democracia, para el PSOE Aragón las instituciones solo pueden tener un color, el suyo", pero "no es digno que un presidente en funciones no acepte una derrota en las urnas".

Ha proclamado que "los aragoneses han hablado alto y claro" y los partidos "deben aceptar sus decisiones sin reparos", recordando que el PP ha ofrecido a Lambán participar en la gobernabilidad de la Comunidad, pero "Lambán está enrocado en el no, no quiere ni siquiera negociar la abstención, no le importa el bienestar de aragoneses si no es él quien ocupa el Edificio Pignatelli".

Ana Alós ha continuado aseverando que Lambán "intenta boicotear el esfuerzo de los partidos para dialogar y hacer lo mínimo en democracia: Buscar acuerdos".

A su parecer, "a Lambán no le importa la gobernabilidad, solo se mueve desde la incoherencia y con las claves de Pedro Sánchez". Ha considerado "inaceptable" que Lambán "reparta carnés de demócratas e insulte a todas las fuerzas políticas que no siguen su juego, al mismo tiempo que insulta a los miles de aragoneses que el 28 de mayo eligieron libremente en las urnas esas opciones democráticas".

Lambán "debería darse cuenta de que su tiempo ha acabado y sería bueno que terminara sus días de presidente en funciones con dignidad", ha exigido la dirigente del PP.

Respecto a la oferta de Lambán para que Teruel Existe presida la DPT, Ana Alós ha dicho que el PSOE no quiere que el PP presida esta institución "ni ninguna", añadiendo que está "rabioso" porque "querría tener el poder absoluto en todas las instituciones sin darse cuenta de que los ciudadanos le han dicho que no, que su tiempo ha acabado, que no quieren que sigan sus cuatripartitos".

El PP respeta a todas las fuerzas políticas, llegará a los acuerdos a los que pueda llegar "y a partir de ahí cada uno tomará sus decisiones", y Lambán "puede decir lo que quiera", pero el pp seguirá negociando para cerrar acuerdos en todas las instituciones.

También ha comentado que este sábado se constituirán los Ayuntamientos "y a partir del sábado se empezará a hablar del resto de instituciones con serenidad, hablando con todos, sin aspavientos ni alharacas".

Tras recordar que las candidatas del PP a las alcaldías de Zaragoza y Huesca, Natalia Chueca y Lorena Orduna, no van a pactar con otros partidos "porque no lo necesitan", en otros municipios "ha habido pactos" y quedan "dos o tres" en los que se está negociando con otras fuerzas.