El PP critica la "urgencia electoral" de Lambán al querer crear una Consejería de la Soledad cuando olvida a los mayores

ZARAGOZA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha criticado la "urgencia electoral" que tiene el presidente del Gobierno regional y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Javier Lambán, al anunciar que si gana creará la Consejería de la Soledad y Políticas Sociales cuando, el colectivo de las personas mayores, que es el que más sufre esa soledad, "ha sido el más olvidado por las políticas sociales".

Mar Vaquero ha considerado que con este anunció Lambán está "enmendando todo lo que ha hecho su gobierno en la legislatura anterior respecto a algunos sectores, en concreto, a las personas mayores", al ser el colectivo "al que más afecta la soledad".

A su parecer, en una materia tan sensible como las personas mayores y ante el hecho de que Aragón sufre un mayor grado de envejecimiento "que se utilice la frivolidad y Lambán hable de sus prioridades revela una mala conciencia de las políticas que ha llevado el Gobierno de Aragón con los mayores".

En rueda de prensa, ha citado tres hitos que avalan que este segmento de la población haya sido el más olvidado por Lambán, como son el hecho reciente y "dramático" de la pandemia y como afectó a los mayores; el peso que en los presupuestos en las políticas sociales de Lambán; y el "deterioro" de los servicios públicos y de la sanidad, que repercute de forma más agravada en los mayores.

Vaquero ha comentado que en la pandemia ocho de cada diez fallecidos fueron personas mayores y Aragón fue donde más personas murieron en las residencias, "que se sintieron totalmente desprotegidas por el Gobierno de Lambán, tanto por falta de personal, como de ayudas".

El de Aragón fue el único Gobierno que no arbitró ayudas para las residencias, a pesar de recibir 400 millones de euros del Gobierno de España para paliar los efectos de la COVID-10 y tras prometer a las residencias 3,5 millones "no les dio ninguna ayuda". Los mayores sufrieron especialmente la pandemia ante la desprotección de la falta de ayudas de Lambán, ha reiterado.

Sobre el presupuesto, ha aportado el dato de que el Ministerio de Hacienda revela que Aragón es la segunda autonomía que "menos" destina a políticas sociales, solo un 6 por ciento de los más de 8.000 millones, y solo por detrás otra comunidad también del PSOE como es Baleares.

Asimismo, se ha referido a las prestaciones a la dependencia sobre las que el Observatorio de la Dependencia dice que Aragón "suspende" al ser una de las comunidades autónomas que ha tenido un "retroceso" porque hay más de 6.000 personas esperando una valoración de la dependencia, 1.500 más desde diciembre de 2022 y 1.200 de esas están en el "limbo esperando la prestación".

SECTARISMO

La portavoz del PP ha añadido que en esta prestación ha habido un agujero de más de 15 millones de euros, que el Gobierno de Aragón tuvo que paliar a costa de no repartir fondos para atajar la pobreza. Las prestaciones para los mayores "han tenido escaso valor en las prioridades del PSOE", ha opinado.

Vaquero ha agregado que en las residencias "no solo hay olvido, sino sectarismo" porque de los fondos MRR el 73 por ciento ha sido para construir residencias en municipios gobernados por el PSOE. "Los mayores no solo sufren el abandono y desamparo del Gobierno de Aragón, sino que dependiendo de que vivan o no en un municipio del PSOE u otro son discriminados", ha apuntado.

La media española recibe 70 euros por plaza concertada, mientras que en Aragón son 57 euros, además de que el plazo estipulado en la ley respecto a la valoración para recibir la prestación es de 180 días y en Aragón se tarda más de 240 días. Esta es la situación del Gobierno de Aragón, ha zanjado.

Los mayores padecen con más intensidad el deterioro de la atención sanitaria, han tenido que llamar y hablar con un contestador para tener cita médica y esperar meses para tener esa cita y meses para una cita diagnóstica y meses para una intervención. Son los que más padecen el cierre de consultorios en el medio rural porque tiene más problemas para desplazarse a centros de urgencias, tienen más miedo e inseguridad por el recorte del Gobierno de Aragón al servicio de ambulancias, ha expuesto la 'popular'.

INFORME DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS

Por otro lado, Vaquero ha asegurado que se "desinfla a golpe de realidad y de datos ese triunfalismo y tendencia del Gobierno de Aragón a sacar pecho en materia económica", al indicar que el informe del Colegio de Economistas de Aragón revela "lo que dice el PP, que la realidad es el peor enemigo" de Lambán.

En otras comunidades autónomas, se ha llegado al empelo previo a la pandemia, pero en Aragón no y más de 7.000 aragoneses respecto al tiempo previo del coronavirus están pendientes de tener un empleo.

En cuando al PIB, España, junto con Hungría, es el único país que no ha alcanzado el nivel previo a la pandemia y Aragón tampoco porque "se quedó muy por debajo de las previsiones iniciales en el presupuesto", ha expuesto.

El informe destaca, además, la ralentización en el sector industrial y de exportaciones en el último trimestre, a pesar de que es elemento de mayor avance en Aragón.

Hay que tener en cuenta, ha considerado Vaquero, la necesidad de medias económicas que superen esos ratios para ayudar al sector industrial y las exportaciones porque lo que cuenta Lambán "no coincide con los informes de profesionales basados en expertos de la economía aragonesa".