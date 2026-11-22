Susana Cobos, a la izquierda, y Ramón Celma, a la derecha, este domingo en Cariñena. - PP ARAGÓN

CARIÑENA (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha detallado este domingo en Cariñena (Zaragoza) el compromiso de su candidato Alberto Núñez Feijóo con el medio rural, que tiene como elemento destacado que la despoblación se contemple en el nuevo modelo de financiación autonómica, algo que, critican los populares, dejó fuera el PSOE de Pedro Sánchez "dañando gravemente a los aragoneses".

Los populares han mantenido un encuentro con vecinos de la localidad zaragozana en el que han participado el presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, y varios miembros de la candidatura al Congreso y al Senado por la provincia.

Entre ellos, la candidata popular Susana Cobos, que ha resaltado el empuje, el dinamismo que tiene el medio rural y lo importante que es que el Gobierno de la nación se comprometa de verdad: "Pedro Sánchez ha dado la espalda a nuestro medio rural. Han sido ocho años de abandono, dejadez y desprecio sí, mucho desprecio, porque sus políticas se han basado en una calculadora de votos, los que necesitaba para seguir en la Moncloa, los de los independentistas, los de los filoetarras, pero de nosotros, de las comunidades del interior, con más problemas de despoblación, con más municipios pequeños y dispersos no se ha preocupado, sencillamente porque no nos necesitaba", ha reprochado.

Una situación que, ha asegurado, cambiará con la llegada de Feijóo al Gobierno de España: "España necesita a Aragón, España necesita a esas comunidades como la nuestra con empuje, talento y ganas pero con menos habitantes. Por eso vamos a darle la vuelta a las políticas de este país. Por eso, en el próximo gobierno de Alberto Núñez Feijóo vamos a contar todos".

Cobos ha rechazado la política de Sánchez: "Lo que ha ocurrido estos años ha sido vergonzoso. Un presidente que ha decidido romper con la igualdad, intentado dar más dinero a Cataluña de esa caja común, planteando más dinero para Cataluña en ese modelo de financiación autonómica a costa del resto de los españoles y, sobre todo, de los aragoneses", ha criticado.

Frente a ello, Cobos ha asegurado que "el compromiso de Alberto Núñez Fejóo es firme. La despoblación formará parte del nuevo sistema de financiación autonómica. Eso significa más dinero para nuestra sanidad, más dinero para nuestra educación, más dinero para los servicios básicos. Se trata de mejorar y garantizar los servicios, se trata de que cada aragonés, cada español, pueda elegir dónde quiere vivir y lo haga en igualdad de condiciones".