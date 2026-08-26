El PP denuncia "la incapacidad manifiesta" del Gobierno de España para agilizar las obras de la línea Teruel-Zaragoza

El diputado autonómico del PP Teruel Javier Domingo. - PP.

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado turolense del PP Javier Domingo ha denunciado este miércoles "la incapacidad manifiesta" del Ejecutivo central de Pedro Sánchez, que "ha quedado más que demostrada con los retrasos en las obras de la línea de ferrocarril Zaragoza-Teruel-Sagunto, unas obras que debían durar nueve meses y que va a acumular meses y meses de retraso".

Domingo se ha expresado así después de que Adif confirmara que el corte total de la vía entre Caminreal (Teruel) y Cariñena (Zaragoza) se va a prolongar ahora hasta el primer trimestre de 2027.

"Es totalmente vergonzoso que tengamos que volver a denunciarlo, pero ya lo dijimos la última vez, seguro que cuando se acercara la fecha anunciada tendríamos un nuevo retraso, y así ha sido. Una obra que tendría que haber finalizado en noviembre de 2025 y que va a acumular casi un año y medio de retraso, de momento", ha rechazado el diputado popular.

Domingo ha señalado que "todo esto demuestra la dejadez absoluta, la desidia y la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Teruel".

"Con esta obra se ve nuevamente la falta de gestión, la falta de presupuestos y la falta de compromisos que tiene el Gobierno de España. Esta situación que se está viviendo está suponiendo un daño económico enorme para la provincia de Teruel, y además está dañando la comunicación y la vertebración del territorio".

EN BUS

El diputado turolense ha recordado que los usuarios del tren de Teruel llevan meses y meses viajando en autobús, desde que se cerró la vía en febrero de 2025.

"Únicamente se les ha dado una solución alternativa que es claramente insuficientes: mayores tiempos de viaje, más incomodidades, un trastorno continuo y, a su vez, perdemos la fidelidad de los viajeros".

Además, el diputado popular ha lamentado "el silencio cómplice del PSOE de Teruel y de Pilar Alegría, que mientras esto ocurre callan y no hacen nada".

"Al PSOE la provincia de Teruel no le importa nada, y así lo demuestran día a día. Lo único que tenemos es un presidente de España de vacaciones, con todo lo que está cayendo, y a un ministro de Transportes más preocupado en posicionarse como sucesor de Pedro Sánchez que comprometido con su trabajo, con su obligación, como es esta infraestructura".

NORMALIDAD SANITARIA EN ARAGÓN

Por otra parte, el diputado popular ha lamentado que desde el PSOE hoy se haya querido transmitir que hay "problemas en la sanidad aragonesa este verano".

"La realidad es que la sanidad ha funcionado con normalidad, aunque al PSOE de Aragón eso le moleste y se empeñe en dibujar escenarios que no son. No podemos decir lo mismo de cómo está la sanidad en Ceuta, donde es competencia de su Gobierno, el de Pedro Sánchez, y han sido y siguen siendo incapaces de dar una respuesta a la emergencia sanitaria que vive la Ciudad Autónoma", ha afirmado.