El PP de la DPZ vota en contra de los presupuestos "por coherencia y responsabilidad"

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Partido Popular de la Diputación Provincial de Zaragoza ha votado en contra de los Presupuestos para 2026 por "coherencia, responsabilidad y compromiso con los municipios de la provincia" tal y como ha señalado la portavoz del grupo, Maricarmen Lázaro.

La portavoz ha explicado que "se trata de unas cuentas que llegan tarde, carecen de planificación y vuelven a demostrar la falta de gestión crónica del equipo de gobierno".

"Ustedes siguen fieles a su costumbre de no aprobar los presupuestos para que entren en vigor el 1 de enero", ha recordado Lázaro, subrayando que esta forma de actuar "perjudica directamente a los ayuntamientos, que necesitan certidumbre para planificar inversiones y servicios básicos".

La portavoz del Partido Popular ha denunciado que, pese a que la DPZ cuenta en 2026 con 44 millones de euros más de ingresos, el equipo de gobierno socialista vuelve a "desperdiciar" una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo provincial.

"Con más recursos que nunca, hacen lo de siempre; presupuestar sin ejecutar y enviar partidas a remanentes", ha explicado Lázaro, citando ejemplos de proyectos que se repiten año a año sin materializarse, como la planta de tratamiento y reciclaje de residuos urbanos, la sustitución de la cubierta móvil de la Plaza de Toros de la Misericordia, la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos o el PERTE, una fórmula que según la portavoz "ha dejado pasar la oportunidad de la obtención de fondos europeos por una absoluta falta de visión".

Además, la portavoz ha denunciado que "la histórica partida del Palacio de Eguarás, fruto de incontables remanentes y que también se dio de baja en el Presupuesto de 2025, sigue figurando con 1 millón de euros".

BOMBEROS

Por otro lado, la portavoz popular ha criticado la afirmación del presidente de la DPZ, Sánchez Quero que ha expresado que el SPEI está suficientemente dotado, ante lo que Lázaro ha manifestado que "la subida no ha sido tan especial como se esperaba para un servicio tan esencial, teniendo en cuenta la falta de personal en todos los parques".

Frente a este modelo, el Partido Popular ha defendido una "Diputación útil, eficaz y al servicio de los municipios, no una institución que utiliza el presupuesto como herramienta política".

"Las modificaciones presupuestarias responden más a intereses políticos que a necesidades reales del territorio", ha aseverado Lázaro denunciando "un uso discrecional de los fondos que genera desigualdad entre ayuntamientos".

El grupo popular ha puesto el acento en la desaparición de planes clave para el arraigo y el empleo, como el Plan de Jóvenes Emprendedores o el Plan de Mantenimiento de Polígonos Industriales, mientras se recortan partidas en turismo, termalismo o mejora de caminos.

"No se puede hablar de despoblación y eliminar al mismo tiempo las herramientas que fijan población" ha manifestado la portavoz. Asimismo, Lázaro ha criticado la escasa apuesta por la innovación, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, ámbitos que ha calificado de "estratégicos para el futuro de los servicios públicos y el desarrollo económico".

"Estos presupuestos no miran al futuro ni preparan a la provincia para los nuevos desafíos" ha señalado. La portavoz popular ha explicado que "también la falta de planificación queda reflejada en la continua modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, que genera inseguridad en los ayuntamientos".

"Frente a su improvisación permanente, el Partido Popular defiende estabilidad, planificación y respeto institucional", ha subrayado. Lázaro ha concluido explicando que "el Partido Popular en la DPZ vota en contra de unos presupuestos que no responden a una política pública clara, no garantizan igualdad entre municipios y carecen de una visión estratégica para la provincia. Nuestra obligación es defender a los municipios y exigir una Diputación que gestione bien, que ejecute y que piense en el futuro".