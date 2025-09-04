El PP exige al Gobierno de España medidas urgentes que frenen la pérdida de conectividad aérea y ferroviaria de Zaragoza

Archivo - Taxis esperando en la parada del Aeropuerto de Zaragoza (imagen de archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una moción para el pleno de septiembre en la que exige al Gobierno de España que rectifique las últimas decisiones del Ministerio de Transportes, que "penalizan gravemente" la vertebración territorial y dejan a la ciudad sin las infraestructuras de transporte, tanto aéreas como ferroviarias, que "merece".

El concejal del PP, Carlos Gimeno, ha criticado la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, porque ha supuesto un "golpe directo" para Zaragoza.

Ryanair ha anunciado un recorte de vuelos que deja al aeropuerto con una conectividad "muy limitada", mientras que la retirada de material en el corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona ha provocado un incremento del 83 por ciento en el precio de los billetes de AVLO, afectando directamente a miles de familias, estudiantes y trabajadores.

A ello se suma la decisión de AENA --Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea--de incrementar las tasas un 6,5 por ciento a partir de 2026, pese a que la empresa publica cerró 2023 con beneficios históricos de 1.934 millones de euros.

"El Gobierno de Sánchez castiga a Zaragoza y a la España de interior, mientras se entretiene en las redes sociales. Las familias, los estudiantes y los trabajadores pagan las consecuencias", ha subrayado Gimeno.

La moción presentada por los populares insta al Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez a "paralizar" la subida de tasas de AENA y a elaborar un plan de bonificaciones real y efectivo, fruto del diálogo con las compañías aéreas y adaptado a las necesidades de los aeropuertos regionales. Con ello, el PP busca "garantizar" la movilidad de los ciudadanos y proteger el desarrollo económico de los territorios más despoblados.

"El Partido Popular defenderá siempre a los territorios que el PSOE condena al aislamiento. España necesita un Gobierno que garantice la movilidad y el desarrollo económico, no que abandone a ciudades como Zaragoza", ha concluido Gimeno.