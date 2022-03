El PP insta a Aliaga a aprobar el contrato con Moto GP por 5 años

ZARAGOZA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Aragón Juan Carlos Gracia Suso ha instado este viernes al vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Industria, Arturo Aliaga, a convocar el Consejo de Administración de Motorland y aprobar el contrato con Moto GP para cinco años.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha emplazado a Aliaga a "acabar con la incertidumbre y llevar al Consejo de Administración de Motorland, que es donde corresponde, la aprobación del contrato con Moto GP para los próximos cinco años y no para uno, como ocurrió el pasado miércoles, porque no se trata de salir a los medios a dar excusas, se trata de aprobar el contrato donde corresponde".

"No es el momento de excusas ni de esperar a 2023, porque podemos llegar tarde. Eso no es dotar de capacidad al futuro Gobierno de Aragón eso es comprometerlo y mermar sus posibilidades de actuación", ha explicado Gracia Suso, quien ha recordado que "somos la única Comunidad --con grandes competiciones-- que no ha firmado para cinco años, tampoco se ha firmado ni el mundial de SuperBikes ni el mundial de turismos y eso ya solo puede calificarse como tomadura de pelo. Parece que este Gobierno quiere dejar morir Motorland".

El diputado popular, que ha vuelto a reafirmar el compromiso del Partido Popular con Motorland, ha hecho hincapié en el impacto positivo que el circuito tiene en el Bajo Aragón, un territorio que "ha sufrido mucho y con el que ni este Gobierno ni Aliga están cumpliendo, basta recordar el cierre de la Térmica de Andorra y todas las empresas que prometió que llegarían, pues no han llegado, no han cumplido".

En este sentido ha insistido en que el Gobierno de Aragón "tiene que aclarar si quiere pagar el canon por la celebración del Gran Premio, pagar siete millones y que reviertan 30 al territorio. El resto de Comunidades están dispuestas a pagarlo porque saben el impacto positivo que esto tiene".

Por todo ello, el diputado popular ha pedido a Aliaga "que acabe con este sainete, que no nos tomen más el pelo en el Bajo Aragón y, si quiere solucionarlo, que convoque un Consejo de Administración urgente y lleve el contrato de cinco años para que se apruebe, que es de lo que se trata".