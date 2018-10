El PP no descarta nada tras la querella por presunta prevaricación a todo el Gobierno de ZEC

Actualizado 06/07/2018 18:28:56 CET

ZARAGOZA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que "no descarta nada", tras conocer querella presentada por el exgerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, en la que acusa a todo el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) de cometer el presunto delito de prevaricación por el cambio de estatutos en esta sociedad municipal y por la forma "incorrecta" en la que se le cesó en el cargo.

Miguel Ángel Portero presentó una querella el pasado 7 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza en la que acusa al alcalde, Pedro Santisteve, y al resto del miembros del Gobierno de ZEC de prevaricación administrativa en el cambio de estatutos de Ecociudad derivado de la decisión de cambiar la proporcionalidad de la representación plenaria en los consejos de administración motivado por una interpretación de la Ley de capitalidad.

También se querella por el cese de su cargo como gerente de la sociedad Ecociudad, además de que el nombramiento de su sucesor, Joaquín Lucea, no cumpliría con la exigencias legales, según ha publicado este viernes Heraldo de Aragón.

La querella se admitió a trámite el 19 de junio y al día siguiente el Gobierno municipal recibió el auto judicial en el que se le informaba de la denuncia de Portero y se le pedía información al Ayuntamiento.

"El PP, en esta situación política, no descarta nada de nada y cuando llegue el momento haremos lo que creamos que tengamos que hacer", se ha limitado a enfatizar Azcón.

A su parecer, se traga de la "crisis más grave" después de que los grupos de la izquierda de PSOE y CHA calificaran de golpe a la democracia lo ocurrido con las sociedades municipales, pero cuando se analizaron las distintas posibilidades, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, "salvó al alcalde y dijo que el PSOE no barajaba que Santisteve dejara de ser alcalde".

CRISIS INSTITUCIONAL

Tras recalcar que el PP no descarta ninguna iniciativa política, Azcón ha apuntado que "hoy tiene que responder Lambán porque frente al golpe a la democracia, el PSOE no ha querido hacer nada efectivo y no va a querer quitar a este alcalde; lo puso y va a mantenerlo hasta las elecciones de mayo de 2019. Más claro agua".

Asimismo, ha subrayado que se trata de la "crisis institucional más grave que se recuerda en el Ayuntamiento de Zaragoza. Todo el Gobierno investigado por prevaricación, que es un delito relacionado con la corrupción no se había vivido nunca y en ninguna gran ciudad de España. Todo el Gobierno, con alcalde a la cabeza, investigado por un delito relacionado con la corrupción, como es la prevaricación", ha reiterado.

Su impresión es que esta situación ahonda en un ambiente que "no era bueno, sino extremadamente complicado" y ahora "hace que sea irrespirable y no puede continuar en esta situación". Según Azcón, la legislatura "está perdida", pero se corre el "serio riesgo" de que, los meses que restan, ZEC le haga "más daño a la ciudad".

Asimismo, ha observado que todo lo que dijo ZEC referente a transparencia era "sencillamente mentira". "Santisteve llegó hablando de paredes de cristal, pero ha hecho un ejercicio de opacidad que no se recuerda. Se sabe que está siendo investigado por corrupción a través de los medios de comunicación y no por su transparencia".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha considerado que "si el alcalde tuviera coherencia, se aplicaría la ética que ha pedido a los demás".

GOOGLE

En rueda de prensa, ha buscado en Google la frase 'Podemos pide dimisión por corrupción' y ha localizado varias informaciones en las que la formación morada pide las dimisión de alcaldes de España y cargos electos investigados por prevaricación.

Ha invitado a los ciudadanos a que entren en el buscador de Internet para comprobar las peticiones de Podemos. "Los que venían a darnos lecciones de coherencia y hacer de la política algo nuevo hacen lo contrario", ha esgrimido.

Por eso, le ha preguntado al alcalde si piensa dimitir y si va a ser coherente "con todo lo que ha pedido su partido en otras autonomías".

Asimismo, ha querido saber si el PSOE va a respaldar al alcalde "investigado por corrupción en el Ayuntamiento de Zaragoza porque los socialistas sentaron a Santisteve en el sillón, pero hoy el Ayuntamiento está sumido en la confusión" y ha reclamado conocer si los socialistas lo van a seguir manteniendo.