El PP pide proponer a Azcón para la Presidencia de Aragón mientras las negociaciones con Vox "están abiertas, avanzando"

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, en el centro, junto a la secretaria del PP, Ana Alós, y la portavoz 'popular' en el Parlamento autonómico, Ana Marín. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha indicado que el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, proponer a Jorge Azcón, como candidato para liderar el nuevo Ejecutivo regional, aunque "sin fijar la fecha de celebración del pleno de investidura porque todavía es momento de seguir negociando" con Vox.

Ana Alós ha comparecido este viernes en rueda de prensa, acompañada de la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, después de que ambas se hayan reunido con la presidenta del Parlamento autonómico, María Navarro, en el marco de la ronda de contactos para proponer un candidato a la Presidencia de la comunidad autónoma.

Así, tras un encuentro "cordial y constructivo", a juicio de Alós, "en nombre del Grupo Parlamentario Popular le hemos trasladado formalmente la solicitud de que proponga a Jorge Azcón como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón".

Ha argumentado que los aragoneses "hablaron claro" el pasado 8 de febrero y el resultado de las elecciones "refleja de manera muy clara cuál ha sido la voluntad mayoritaria de los ciudadanos". En este sentido, ha recordado que el PP fue la fuerza política más votada, con 228.388 papeletas, y obtuvo "el respaldo mayoritario para seguir liderando" el Gobierno autonómico.

Además, el resultado salido de las urnas también "señala con claridad que Jorge Azcón es, a día de hoy, el único candidato que tiene la posibilidad real de articular una mayoría parlamentaria que permita conformar un gobierno estable, sólido y con garantías para Aragón", ha defendido Alós.

"Creemos que es lógico, razonable y también coherente con el resultado que sea él quien intente formar gobierno", ha expresado la secretaria general de los 'populares' en la comunidad autónoma, para añadir que el objetivo del PP es que Aragón "tenga un gobierno estable, con una mayoría suficiente y con capacidad para seguir trabajando" por el territorio.

SIN FECHA PARA EL PLENO

Sin embargo, Ana Alós ha aclarado que junto a la propuesta de Jorge Azcón desde el PP han trasladado a la presidenta de las Cortes de Aragón que "todavía es momento de seguir negociando" y, por lo tanto, no se ha fijado una fecha de celebración del pleno de investidura.

"Lógicamente esperamos que sea cuanto antes", ha reconocido Alós, quien ha rehusado asegurar que el nuevo Gobierno estará conformado antes del 23 de abril, Día de Aragón, puesto que el plazo máximo es el 3 de mayo, dos meses después de la constitución de las Cortes de Aragón.

Por otro lado, Ana Alós ha manifestado que únicamente se está negociando con Vox para tratar de "alcanzar un acuerdo de gobierno estable", ya que el resto de grupos parlamentarios ya han adelantado su voto negativo a la candidatura de Azcón.

Asimismo, ha subrayado que dichas negociaciones las está dirigiendo "directamente" y "exclusivamente" Jorge Azcón, sin intervención de la dirección nacional del PP, porque "tiene las manos libres, la responsabilidad y también la capacidad para poder, como presidente del PP autonómico, llevarlas a cabo en primera persona".

CASTILLA Y LEÓN

Por otro lado, la dirigente del PP aragonés ha explicado que las negociaciones "no se han paralizado" en Aragón a la espera de los resultados de los comicios de este domingo, 15 de marzo, en Castilla y León.

"Siguen avanzando, pero lo están haciendo de forma discreta y directamente llevadas a cabo por el presidente Azcón, como él siempre ha dicho, de forma tranquila, a fuego lento, pero buscando un acuerdo estable de gobierno y un acuerdo global. Con esas condiciones se está trabajando", ha apuntado Alós.