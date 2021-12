El PP plantea cinco enmiendas al Presupuesto de la DPZ de 2022 por valor de cerca de 13 millones de euros

Los 'populares' tratan de negociar con el equipo de gobierno "porque la situación de la provincia lo requiere", pero sin resultado

ZARAGOZA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Partido Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha presentado cinco enmiendas por valor de 12.935.000 euros al Presupuesto de la institución para 2022, que previsiblemente se aprobará este viernes, 10 de diciembre.

La portavoz del PP en la DPZ, Iluminada Ustero, ha dado a conocer en rueda de prensa sus propuestas, que ha explicado que han expuesto previamente al equipo de gobierno, del que no han obtenido respuesta. Ha señalado que aún están a tiempo de aceptarlas y, en función de lo que ocurra, decidirán su voto a las cuentas de la institución para el año que viene.

Los 'populares' han planteado crear un plan provincial de inversiones en infraestructuras de competencia municipal para 2022, dotado con 10 millones de euros.

Ustero ha considerado que las necesidades de los ayuntamientos "no están suficientemente atendidas" y requieren inversiones "que no han sido posibles en estos últimos 20 meses" a causa de la pandemia del coronavirus. "Ha llegado el momento de atenderlas", ha apuntado.

A colación, ha manifestado que el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado en varias ocasiones "un plan potente, pero no lo ha puesto en marcha".

También ha matizado que se pueden presentar problemas respecto a las peticiones formuladas por los municipios para el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), dotado con 50 millones de euros para 2022, ya que éstas se han formulado en agosto de este año y durante este tiempo se ha producido un encarecimiento de materiales, de mano de obra y suministro eléctrico. Se trata de "llegar a donde el PLUS no lo va a hacer", ha expuesto la portavoz del PP.

PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES

Otra de las enmiendas está destinada a contar con un Plan de Asfaltado de Caminos Municipales, dotado con 1,5 millones de euros. Ustero ha subrayado que el sector primario "es esencial" para la provincia y existe una "carencia notable" en el mantenimiento de los caminos municipales.

Ha añadido que el asfaltado de esos viales es fundamental para la agricultura y la ganadería. "En nuestros pueblos la mayoría de las empresas están en el campo y es necesario facilitar el acceso a las mismas", además de que esta actuación contribuirá a conectar municipios. "El objetivo es dinamizar la actividad económica de nuestros pueblos", ha sentenciado.

Por otra parte, el PP ha planteado una enmienda para incrementar de los 100.000 euros presupuestos para polígonos industriales hasta el millón de euros. Ustero ha considerado una "buena iniciativa" esta partida, "pero escasa, si queremos de verdad mejorar el estado de los polígonos".

Otra de sus propuestas va destinada a incrementar otra partida que aparece en el presupuesto para extender la red de comunicaciones 5G en la provincia. El PP plantea pasar de los 300.000 euros hasta los 800.000. "La banda ancha no puede esperar" ya que facilita la conectividad, el desarrollo de la actividad económica y la igualdad de oportunidades "y eso no se soluciona solo con 300.000 euros", ha esgrimido la portavoz.

Ha abundado al señalar que la pandemia "ha demostrado la importancia de contar con buenas comunicaciones" ya que permite el teletrabajo y también la puesta en marcha de proyectos empresariales "para fijar población donde más difícil".

Finalmente, el PP ha planteado una enmienda para ayudar a las pymes a asistir a ferias, dotada con 35.000 euros, pero con la pretensión de incrementarla cuando se pueda disponer de los remanentes. La portavoz ha dicho que el objetivo es ofrecer "nuevas vías de comercialización" y las ferias "son una buena ocasión para dar a conocer productos en eventos nacionales e internacionales".

PARTIDAS SIN EJECUTAR

La diputada provincial ha señalado que para sufragar sus enmiendas han detraído partidas "que en gran parte han quedado sin ejecutar", como la de la imprenta provincial, y también han propuesto incrementar los ingresos a través de la enajenación de bienes, y pasar de los 60.000 euros que figuran en el presupuesto para este fin a los diez millones, permitiendo así sufragar ese plan de inversiones en infraestructuras municipales.

Ustero ha asegurado que la institución "puede profundizar más en la enajenación de bienes que no tienen actualmente ningún uso", para añadir que la DPZ posee "mucho patrimonio" en solares e inmuebles.

Ha informado también de que el PP ha propuesto usar los remanentes de 2021 para dar apoyo a los ayuntamientos ya que este año el equipo de gobierno ha dicho que no va a haber plan de concertación, que permitía, habitualmente, repartir los remanentes entre los municipios de la provincia para utilizarlo en gasto corriente.

Ha criticado que esta decisión se produzca en un año en el que los ayuntamientos "necesitan ver incrementados su recursos para poder atender a sus vecinos de la mejor manera" ya que se ha producido un "alza del precio de la luz y de las materias primas, así como de la mano de obra", ha incidido.

REALISMO

La portavoz del PP ha valorado que sus propuestas son "realistas, asumibles, para atender las principales demandas del territorio y para que el equipo de gobierno pudiera aceptarlas" porque "estamos para resolver problemas de todos los habitantes de la provincia".

Ha precisado que ha intentado hacer un trabajo "silencioso" y negociar "porque la situación de la provincia lo requería, tras una pandemia tan dura, con un alza en los precios muy notable, con la luz por las nubes, la necesidad de buenas conexiones digitales y la demanda de empleo en el territorio para combatir la despoblación".

Sin embrago, a pesar de haberse reunido con el presidente de la DPZ, la vicepresidenta, Teresa Ladrero, y el portavoz del PSOE, "no han aceptado ninguna", cuando el PP gobierna en 74 municipios de la provincia, donde viven 742.000 personas.

Ha apostillado que son el principal partido de la oposición en la DPZ y tienen voluntad de "buscar acuerdos" con el equipo de gobierno, "aunque nos lo ponga muy difícil, por no decir imposible, en la mayoría de los casos", como ha ocurrido con la tramitación de los presupuestos.