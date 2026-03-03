El PP propone a María Navarro para la presidencia de las Cortes y Vox rehúsa presentar candidato

Europa Press Aragón
Publicado: martes, 3 marzo 2026 11:34
Seguir en

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón ha presentado este martes, 3 de marzo, en la sesión constitutiva del Parlamento autonómico, a la diputada María Navarro Viscasillas como candidata para la Presidencia del Parlamento autonómico en la XII legislaturas, mientras que Vox ha rehusado proponer un candidato.

Además, el grupo socialista ha presentado a Fernando Sabés como candidato a la Presidencia y los restantes grupos, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU, tampoco han presentado candidatura.

Los 67 diputados han jurado o prometido su cargo tras la constitución de la Mesa de Edad, formada por Juan Vidal (Vox), Lucía Baruquer (PP) y Mascún Ariste (CHA).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado