El PP reclama construir un helipuerto junto al Hospital de Calatayud

También se interesa sobre por qué no se reabre el servicio de cafetería y restauración del centro de día de la ciudad

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha considerado que el sitio adecuado para instalar un helipuerto en la Comarca de Calatayud es hacerlo junto al Hospital Ernest Lluch de la capital comarcal. "Aquí estaba instalado anteriormente, pero una línea eléctrica lo imposibilita ahora", si bien el Ayuntamiento de la ciudad ha ofrecido suelo disponible en el entorno, ha contado.

Alós ha sostenido que el objetivo de un helipuerto "es trasladar a enfermos de forma urgente, que tienen que venir al hospital" por lo que es junto a él donde hay que ubicarlo y "no en otros sitios, como se está planteando".

Se ha pronunciado así, junto a la diputada portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, y la diputada de Servicios Sociales, Marián Orós, con motivo de su visita a Calatayud, dentro del programa 'Estamos en el territorio'.

Alós ha explicado que esta visita se enmarca dentro de "refuerzo" de su presencia en el territorio en los próximos meses por parte de los diputados autonómicos y la dirección del PP "para conocer de primera mano los problemas en cada uno de los municipios de Aragón, pero sobre todo, para trasladar a aquellas propuestas que ya estamos trabajando por parte de nuestro grupo parlamentario y hacerlas llegar a los ciudadanos".

"Estando cerca de la gente, cerca de los ayuntamientos, de los alcaldes, concejales y de los propios afectados por cuestiones concretas podemos ser más útiles" en la labor de oposición al Gobierno de Aragón, ha esgrimido.

Ha añadido: "Estamos aquí para seguir escuchando a todos los aragoneses ahí donde vivan, sobre los problemas que tienen en el día a día y para, en una voluntad constructiva, plantear nuestras propuestas en las Cortes de Aragón y exigir al Gobierno el cumplimiento y atención a los ciudadanos en esas reivindicaciones que a nosotros nos están trasladando".

HELIPUERTO

En el caso de Calatayud, los representantes del PP han acompañado a su alcalde, José Manuel Aranda, también del PP, para observar algunos de los problemas de la ciudad, como los que sufre el hospital.

A colación, la diputada Ana Marín ha manifestado, respecto al helipuerto, que el Gobierno de Aragón, "para tapar los grandes errores que ha cometido en el pliego de condiciones del transporte sanitario urgente terrestre, se sacó de una chistera que se iban a construir helipuertos en todas las comarcas de nuestra comunidad autónoma".

A su entender, "eso es una buena noticia, si esos helipuertos están situados donde deben y cumplen el servicio para el que están hechos" y, en el caso de Calatayud, es de "sentido común" que esté al lado del hospital.

"No tiene ningún sentido ponerlo lejos", cuando, además, en esta zona "hay mucho terreno que se puede construir" y el Ayuntamiento de Calatayud, "desde el primer momento, se ha puesto a disposición del Gobierno de Aragón para cumplir esa función" y colaborar en todo lo que se necesite.

Por otra parte, Marín ha sostenido que este hospital "tiene unas deficiencias" para cuya subsanación "llevamos trabajando tres años", pero, "por desgracia, no nos han querido escuchar" desde el Ejecutivo autonómico, que es el "responsable" de solventarlos.

La portavoz de Sanidad del PP ha recordado que han reclamado la puesta en marcha de una unidad de cuidados intensivos porque "solo dos hospitales de nuestra comunidad autónoma no la tienen", a pesar, en este caso, de que posee el espacio para acogerla, aunque "no los medios".

Otra petición ha sido que la sala de urgencias fuera acorde al siglo XXI y "tuviera accesos y estancias adecuadas para tratar a los enfermos". Marín ha apuntado que en el Presupuesto de Aragón de 2021 había una partida "que no se ejecutó" y consta, de nuevo en el de 2022, pero "estamos ya en octubre y todavía no se ha ejecutado".

EDUCACIÓN

La secretaria general del PP Aragón se ha referido a otros asuntos tratados con el alcalde, como la falta de inversiones en infraestructuras educativas por "falta de voluntad política", también "en muchos otros puntos de Aragón".

Ha indicado que los ayuntamientos son los responsables de los gastos de mantenimiento, electricidad y calefacción, "que en estos momentos van a ser una carga muy importante".

El alcalde les ha explicado que, a través de fondos europeos, van a hacer un programa de eficiencia energética, que también llegará a los colegios, pero, ha continuado, aunque se cambien luminarias, "si no se cambian las ventanas, que son de madera y están casi desde que se construyeron los colegios, difícilmente se puede ahorrar energéticamente y eso sí que es tarea y obligación del Gobierno de Aragón".

CENTRO DE DÍA

Otro de los asuntos pendientes en la ciudad es la reapertura del servicio de cafetería y comedor del centro de día de personas mayores, que se cerró a causa de la pandemia y no se ha vuelto a ofrecer.

La diputada del PP de Servicios Sociales en las Cortes de Aragón, Marián Orós, ha contado que se han reunido con la junta directiva del Centro de Día de Calatayud, aunque no ha podido ser en sus instalaciones porque no les han autorizado.

Ha subrayado que las personas mayores fueron las más afectados por la pandemia en muchos sentidos, los centros de día cerraron sus puertas "y muchos mayores, sobre todo aquellos que viven solos, que no tienen con quién estar" perdieron esa oportunidad de socializar, de estar con otras personas, además de poder comer allí a un precio asequible y "tener una vida mucho más completa".

La diputada ha glosado que también son espacios donde las personas mayores pueden estar en una situación de confort durante el invierno, algo importante "con lo que nos viene" a causa de los elevados precios de la energía.

Tras la pandemia, los centros de día han vuelto a abrir su servicio de cafetería y restauración, pero esto no ha ocurrido en Calatayud. "No les han dicho absolutamente nada, no es normal", cuando, además, suma 3.000 socios, tanto de la ciudad, como de municipios cercanos.

Orós ha querido saber "por qué no se ha reabierto" y ha anunciado que presentará una iniciativa en las Cortes de Aragón para que se ofrezca porque supone una "ayuda" para las personas mayores, "sobre todo para las de pensiones bajas y para aquellos que están solos", "después de estos dos años, que han sido absolutamente brutales" para este colectivo.