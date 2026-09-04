El PP replica a Ranera que si Distrito 7 lo gestionara el PSOE de Sánchez estaría en el juzgado de lo penal

Entrada principal a Distrito 7, que conserva la identidad arquitectónica de la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes, Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha replicado al PSOE que si el proyecto dedicado al sector audiovisual, Distrito 7, lo hubiese gestionado Ábalos y Koldo estaría en el juzgado de lo penal por presunta corrupción.

Lorén ha contestado de esta forma al anuncio de la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, de que presentará dos recursos contenciosos administrativos contra los procedimientos impulsados por el Gobierno de la ciudad para adjudicar las unidades de producción y formación de Distrito 7, la futura Ciudad del Cine ubicada en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lorén ha asegurado que "la única irregularidad que existe aquí es la que el PSOE pretende inventarse, porque todo lo realizado por el Ayuntamiento se ha hecho conforme a la ley, con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y siguiendo escrupulosamente el procedimiento administrativo".

El portavoz del PP ha recordado que Lola Ranera "lleva muchos años en el Ayuntamiento de Zaragoza y "todavía no se ha enterado de cómo funciona la Administración pública".

Le ha explicado a Ranera que "una cosa es intentar generar titulares y sembrar sospechas y otra muy distinta conocer la ley y los procedimientos administrativos".

LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO

A su parecer, es "especialmente curioso" que Lola Ranera haya utilizado ahora la palabra 'imprescindible' para hablar de la recuperación de la antigua fábrica de Giesa.

"Si para Ranera era tan imprescindible recuperar este espacio, debería explicar por qué cuando ella tuvo responsabilidades de gobierno ese espacio era un vertedero lleno de basura y ratas. Ha tenido que ser el PP el que haya recuperado para Zaragoza un espacio que llevaba demasiados años esperando una solución", ha comparado.

Asimismo, ha explicado que "no se trata de un contrato de servicios públicos, como parece querer hacer creer el PSOE, sino ante una concesión demanial sometida al régimen patrimonial y, por tanto, a la legislación de patrimonio".

Lorén ha recordado que inicialmente se convocó una licitación pública a la que podía concurrir cualquier interesado y que quedó desierta y precisamente, la legislación patrimonial contempla que ante tal situación se pueda realizar posteriormente una adjudicación directa siempre que se mantengan las condiciones exigidas legalmente respecto al procedimiento anterior. "Eso es exactamente lo que se ha hecho", ha zanjado.

Respecto a la concesión demanial vinculada al proyecto de Formación Profesional, Lorén ha señalado que "el segundo recurso anunciado tampoco tiene recorrido" porque la Fundación San Valero comunicó que, al no haber obtenido el concierto necesario para desarrollar la Formación Profesional prevista, esperaría al siguiente curso para continuar con el proyecto.

APOYO VECINAL

"Conviene recordarle también al PSOE que la propia legislación patrimonial contempla expresamente supuestos de adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos", ha agregado.

Lorén ha incidido además en que la transformación de Giesa no es un proyecto surgido de un despacho ni una ocurrencia de este Gobierno, sino un "compromiso" que cuenta con el "respaldo" de los zaragozanos.

"La alcaldesa, Natalia Chueca, se presentó a las elecciones municipales con el compromiso de recuperar Giesa y desarrollar este proyecto. Los zaragozanos conocían nuestra propuesta, la votaron y dieron mayoritariamente su confianza a este proyecto político para llevarla adelante. Estamos haciendo exactamente aquello que dijimos a los ciudadanos que haríamos", ha argumentado.

Este respaldo, según Lorén, "no es únicamente electoral", ya que el propio tejido vecinal "estuvo presente en la colocación de la primera piedra de las obras, acompañando y respaldando la recuperación de Giesa".

Por eso, ha concluido, resulta "difícil entender" que el PSOE pretenda ahora "poner obstáculos a un proyecto que recupera un espacio abandonado, transforma el distrito y cuenta con respaldo ciudadano y vecinal".