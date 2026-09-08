El PP responde al PSOE que "el único recorte" es en calidad educativa por la "nefasta" y "sectaria" Lomloe

La diputada del PP en las Cortes de Aragón Silvia Casas. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP en las Cortes de Aragón, Silvia Casas, ha destacado este martes que el curso escolar ha comenzado con "normalidad" en la comunidad autónoma y ha respondido al PSOE que "el único recorte que ha habido ha sido en calidad educativa por la aplicación de una ley sectaria y nefasta como es la Lomloe", en referencia a los "catastróficos" datos del último Informe PISA.

Frente a ello, Casas ha resaltado que el curso comienza "con más profesores, con mejores condiciones para los docentes, con nuevas aulas TEA, con nuevas aulas de Educación Especial y con más recursos destinados a la atención a la diversidad".

Casas ha acusado al PSOE de hacer política de eslogan ante la falta de argumentos reales y de intentar esconderse de la realidad, que ha dejado "meridianamente clara" el Informe Pisa y de la que "hay una responsable muy clara", la exministra de Educación y actual secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, que "defendió esta ley, desarrolló sus currículos y dirigió su implantación". "Quien puso en marcha este modelo tiene que responder por su fracaso", ha remarcado.

La diputada popular ha dejado claro que el curso en Aragón ha empezado con normalidad, con "los problemas habituales que existen todos los años y que se irán subsanando a la mayor brevedad posible".

"Si esto es para el señor Morales --el portavoz adjunto del PSOE en la Cámara-- el caos, me gustaría saber qué le parece cómo han iniciado el curso los alumnos de Ceuta, que tienen que ir a la escuela escoltados por la Policía, los militares y la seguridad privada, y donde hay niños que tienen que llevar spray de pimienta en sus mochilas como consecuencia de la inacción de un presidente que prefirió irse de vacaciones antes que defender y proteger a los ceutíes", ha apostillado.

"Parece que el inicio del curso académico y la publicación del informe PISA le ha pillado a contrapié. Ni siquiera ha comparecido hoy en esta rueda de prensa el portavoz en materia educativa. Hasta en esto van al rebufo de CHA, en esa pugna por ver quién consigue erigirse líder de la oposición", ha concluido la diputada del PP.