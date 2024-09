El PP retira del pleno la propuesta de subir el sueldo a la alcaldesa de Huesca

HUESCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huesca ha retirado del orden del día del pleno municipal la propuesta de subir el sueldo a la alcaldesa de Huesca, al no contar con el apoyo de la oposición. Así, Lorena Orduna no vera aumentados sus emolumentos, ya que esta propuesta de aumentarlo en casi un 23 por ciento no ha contado con el apoyo de la oposición y ni siquiera se ha debatido en pleno.

El PP proponía un aumento de casi un 23 por ciento en el suelo de la alcaldesa, pasando de 50.000 a 62.500 euros brutos anuales; así como aumentar el sueldo de varios concejales liberados e incrementar el número de ediles con dedicación exclusiva. Todo formaba parte de la misma propuesta, que ha sido retirada del pleno, por lo que ni siquiera ha sido debatida.

PSOE, VOX y el concejal no adscrito, Antonio Laborda, se oponían y esta negativa también les afecta a ellos, ya que la proposición incluía un aumento de las dedicaciones exclusivas para los grupos municipales según su número de concejales.

Así, el PP iba a conseguir 1,5 dedicaciones exclusivas más, el PSOE hubiera podido liberar a otro concejal y VOX habría obtenido 0,5 dedicaciones exclusivas.

En la comisión en la que se aborda esta cuestión, tanto el PSOE como VOX se abstuvieron, sin embargo posteriormente han cambiado su sentido del voto, manifestándose en contra de la propuesta.

SORPRESA

El concejal del PP, Ricardo Oliván, ha manifestado su sorpresa y ha recriminado la postura del PSOE, cuando ya habían acordado este tema incluido el concejal socialista que pasaría a tener dedicación exclusiva, Roberto Cacho.

Oliván ha dicho que "el PSOE de este Ayuntamiento había acordado con el equipo de gobierno sacar adelante estas cuestiones y habían matizado con una abstención cuestiones técnicas con un fondo de apoyo, pero por desgracia el PSOE sanchista provincial ha desautorizado a su compañeros del PSOE de Huesca".

También ha tenido palabras para VOX, argumentando que al Ayuntamiento de Huesca "ha llegado a poner piedras en el camino" y que "es incoherente" ya que aprobó los presupuestos de 2024 que recogían estar partida.

ROMPER PUENTES

Por su parte, la portavoz del PSOE, Silvia Salazar, ha argumentado que "la alcaldesa ha roto todos los puentes de entendimiento" entre el PP y el PSOE y que "va a volver a tener que tejerlos para llegar a acuerdos". Salazar ha recordado que hace muy pocos días la alcaldesa acusó al PSOE de malversación de fondos públicos en el año 20027 y acusó de incitar al acoso que sufrió el día 10 de agosto por parte de miembros de la peña Alegría Laurentina, a causa de la situación de la sede Jai Alai.

La portavoz socialista ha dicho que "el PSOE le puede resolver los problemas siempre que haya un acuerdo, peor en este momento la alcaldesa ha dinamitado todos los puentes que podríamos tejer entre nosotros" y es que "nos acusó de malversación y citó y acusó a concejales de mi partido de ser incitadores al acoso del día 10 de agosto.

Ha añadido que "no ha sido determinante, pero los puentes se tienen que volver a tejer" y ha pedido a la alcaldesa que rectifique en su política de "orden y mando".

Salazar ha dicho que ellos también defienden la dignificación de sueldos y ha explicado que en la comisión de personal se abstuvieron porque no tenían claro el sentido de voto del pleno. Ha reconocido que en 2023 se habló de las subidas de sueldos, se llegó a un acuerdo pero no por escrito y que nunca se habló de la cantidad.

El portavoz de VOX, José Luis Rubió, ha dicho que "ha quedado demostrado que nuestra actitud es la que ha hecho cambiar el sentido del voto al POSE para evitar el escandaloso y desproporcionado aumento de sueldo que pretendía llevar la alcaldesa de Huesca y todos los ataques de la alcaldesa se dirigen hacia nuestro grupo".