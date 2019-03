El PP sostiene que el Gobierno de Sánchez "certifica" la "mala" gestión del PSOE por los 189 millones de deuda

Publicado 08/03/2019 12:59:02 CET

ZARAGOZA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "certifica" la "mala" gestión del PSOE, tras la carta del Ministerio de Hacienda en la que se sostiene que la deuda del tranvía es de 189 millones de euros, en lugar de los 84,3 millones que habían determinado los servicios de Intervención y Tesorería del Consistorio.

El Ministerio de Hacienda "del Gobierno de Sánchez dice que las política del PSOE en el Consistorio han llevado a una situación de emergencia financiera", ha apuntado Azcón. "Sánchez nos da la razón a los que decíamos que el PSOE ha gestionado de forma negligente las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza". Por ello, el concejal popular ha considerado que "el PSOE en el Ayuntamiento no puede irse de rositas".

Azcón ha tildado de "malísima noticia" para el Ayuntamiento y "pésima para las finanzas y las inversiones de la ciudad en los próximos años" esta carta de Hacienda. "No estamos nada contentos y los ciudadanos tienen que ser conscientes de que lastrará oportunidades de desarrollo por una situación de la que se viene muy atrás".

Por ello, ha incidido en que "el PP tenía razón" al recordar que ha alertado de la deuda de la ciudad desde legislaturas anteriores. "Hemos demostrado que de economía sabemos". Precisamente, para el PP "la desgracia" de que tenían razón es que se podrían haber tomado medidas radicalmente distintas, pero el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) "ha hecho oídos sordos".

Entre las causas que disparan la deuda, el portavoz ha citado el tranvía, pero también se ha referido al plan de pago a proveedores con cargo a deuda de legislaturas anteriores cuando gobernaba el PSOE y ha instado a analizar por qué es la ciudad más endeudada por habitante.

CÓMPLICE

Según el informe de la Airef, que compara el endeudamiento en todas las ciudades de España, Zaragoza es la única que se sitúa en el nivel de incumplimiento de endeudamiento, en color rojo, y la que menos lo ha reducido. Una situación que ha atribuido a la gestión del PSOE en años anteriores, cuando se generaron más de 100 millones de euros en sentencias judiciales pagados conforme a endeudamiento o los 175 millones de pago a proveedores y los casi 200 millones de euros del tranvía. "Todo tiene que ver con decisiones del PSOE".

Para Azcón, ZeC es "cómplice del autor material del endeudamiento del Ayuntamiento que es el PSOE. ZeC no ha sabido gestionar las maltrechas cuentas que el PSOE le dejó y las trampas que generó".

Al respecto, el edil ha recordado que el PSOE dijo que la deuda del tranvía no computaría y "se metió en pelitos por cien millones y todo ello hace que Zaragoza sea la ciudad más endeudada".

Según Azcón, también existe un "culpable" en el Gobierno de Aragón y ha criticado que el presidente Javier Lambán, "ha bloqueado la gestión" al no pagar los 32 millones de euros que debe del tranvía, o los 8 millones de la Ley de capitalidad. "Son datos objetivos y estamos aquí porque el PSOE ha tomado decisiones para hundir las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza".

VÍA MUERTA

Por otro lado, Jorge Azcón ha opinado que el presupuesto del Ayuntamiento que pactaban los partidos de izquierdas --ZeC, PSOE y CHA-- "entra en vía muerta" y ha tildado de "difícil" que se apruebe porque no se autorizarán los créditos y poner inversiones respaldadas por créditos que no se concederán es "mentir a los ciudadanos". "El tripartito tiene que dar explicaciones, pero actuar como si no pasara nada no es dar solución a los problemas de la ciudad".

Ha dicho que Zaragoza necesita un nuevo plan de reducción de deuda y ha pedido responsabilidad para elaborarlo. Sobre las sentencias judiciales pendientes de pago ha dicho que el Fondo de Inversión Estratégica (FIE) de 2019 estará vetado para Zaragoza por incumplimiento de la deuda.

En cuanto al remanente de tesorería de 2018, que se conocerá a mediados de abril, ha augurado que será "muy importante" porque "se ha dejado de invertir mucho" y esas decenas de millones irán a pagar deuda a los bancos para llegar a ser una cuantía "mayor que la que se invierte en mejorar la infraestructuras de la ciudad".

"Es la peor de las noticias que se nos podrían dar para acabar una legislatura porque no solo certifica la mala gestión de la izquierda en los últimos 16 años y supondrá un lastre en las oportunidades de la ciudad". Las decisiones del PSOE solo o en comandita es lo que hace que hoy la capacidad de inversión del Ayuntamiento vaya a ser dramática".

Ha avanzado que en la campaña electoral se hablará de soluciones, pero ha apremiado a decir la verdad y hacer un nuevo presupuesto que recoja la verdadera situación económica y que se apruebe un nuevo plan de reducción de deuda para sanear las cuentas, sino no se podrá invertir.