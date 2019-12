El PP de Teruel denuncia el "abandono" de la provincia por parte del Gobierno aragonés en los Presupuestos 2020

Publicado 17/12/2019 18:16:29 CET

Presenta 44 enmiendas por importe de 9,3 millones de euros

TERUEL, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro diputados del Partido Popular por Teruel en las Cortes de Aragón ha presentado un total de cuarenta y cuatro enmiendas relativas a la provincia para los Presupuestos de la Comunidad en 2020, que suponen una cuantía total de 9.312.740 euros.

El presidente de los populares turolenses, Joaquín Juste, ha criticado que las Cuentas de 2020 del Gobierno cuatripartito de Aragón "abandonan" a la provincia por la "falta de inversión". "No hay carreteras, tampoco infraestructuras, no piensan en la agricultura, ni en medidas contra la despoblación y, de los dos hospitales que estaban previstos, uno se le cayó ayer", ha especificado el máximo responsable del PP turolense.

Ante esta situación conocida el lunes, Juste ha exigido al Gobierno de Aragón y al presidente socialista Javier Lambán que los 22 millones de inversión que suponía la construcción del Hospital de Alcañiz, ante la falta de capacidad de gastarlos por la situación presente, "se mantengan en la provincia de Teruel".

"Que no se empleen para arreglar un Presupuesto falso porque le faltan más de 300 millones de euros de inicio", ha añadido, porque "queremos que la poca inversión que había para nuestro territorio al menos se mantenga".

Según ha lamentado Joaquín Juste, "solo suben los altos cargos y la partida de promoción y divulgación". "Hay 2,5 millones para altos cargos y en carreteras 1,6 millones para toda la Comunidad", hecho que ha tildado como "lamentable". No obstante, ha agregado que "eso sí, lo poco que hacen lo van a vender muy bien".

"TODO LO PAGA EL FITE"

Tras conocerse la semana pasada el reparto del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), el presidente del PP en Teruel ha dicho que la formación en la provincia ha criticado una vez más que el

Ejecutivo autonómico lo emplea para "autofinanciarse" y para "ahorrarse dinero en Teruel".

"Todo lo paga el FITE", ha resumido gráficamente Juste, mientras el Presupuesto "se destina a las otras dos provincias". Como ejemplo de ello ha citado entre otros aspectos la política de inversión de

carreteras, de la que "no hay una sola de Teruel que esté recogida en los Presupuestos", ha subrayado.

Según ha complementado hay un Plan de Carreteras "que no se sigue" y no existe una planificación "que es lo que nosotros hemos ofrecido incluso mediante un pacto entre todas las formaciones políticas". Incluso ha afeado que se citara en su día un Plan Extraordinario, del que "no sabemos nada en estas Cuentas".

En cuanto a medidas concretas, el líder del PP en Teruel ha puesto en valor las actuaciones que contemplan en diferentes viales de la provincia, la construcción de la estación de autobuses de Alcorisa o el millón de euros destinado a la rehabilitación y compra de viviendas en municipios de menos de 3.000 habitantes y para jóvenes de menos de 35 años. "Si queremos que la gente se quede en los pueblos, debemos ayudar a aquellos que desean quedarse a vivir en el medio rural mediante la ayuda a la vivienda, que es lo que más arraigo genera", ha complementado.

INTERESES POLÍTICOS

La portavoz de Sanidad en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que "deje de mentir a los turolenses y también de autofinanciarse a través del FITE". Un hecho que, a su juicio, queda claro con el proyecto de Presupuestos del 2020.

Por otra parte, ha mencionado que la situación que vive el Hospital de Alcañiz es consecuencia del "sectarismo" del actual Gobierno de Aragón al desechar el proyecto del Partido Popular y que "hoy estaría concluido".

Marín ha considerado que en el Gobierno aragonés conocía desde el mes de febrero que las obras se habían paralizado pero "se callaron porque no les interesaba decirlo". En este sentido, ha añadido que "si hubieran dicho la verdad entonces, cuando todos sabíamos la situación, no habríamos perdido diez meses pero, a lo mejor, el PSOE habría perdido votos en el Bajo Aragón", ha referido, añadiendo que "han vuelto a poner sus intereses políticos por encima de los de los aragoneses".

Las enmiendas en materia sanitaria del PP han puesto el foco en mejorar pequeños consultorios de los medios rurales, también en hacer lo propio en la atención sanitaria de los pequeños municipios y en acometer actuaciones necesarias en el Hospital de Alcañiz y San José de Teruel.

En educación, su apuesta pasa por "apoyar al medio rural" mediante enmiendas encaminadas a municipios como Báguena, La Fresneda o Valderrobres, así como hacer lo propio con la cultura y el patrimonio.

Asimismo, en materia universitaria, el PP turolense ha presentado una propuesta encaminada a poner en marcha una subsede de la Universidad a Distancia (UNED) en el Bajo Aragón porque " debe ser un servicio cercano y eso se consigue también estando presente en el medio rural".

En asuntos sociales, el PP ha puesto el énfasis en la "atención de los más mayores", mediante convenios con cuatro localidades turolenses --Monreal del Campo, Torralba de los Sisones, Urrea de Gaén y Cella-- para actuaciones en sus residencias o apartamentos tutelados, sin obviar tampoco la Residencia Luis Buñuel.

"CASTIGO IMPOSITIVO"

Si las cuentas ejemplifican a la perfección el "abandono" de Teruel por parte del Gobierno de Aragón, para Juan Carlos Gracia Suso también suponen los Presupuestos que evidencian el "castigo impositivo" que están padeciendo los aragoneses. "Tras los catalanes, las rentas medias de los aragoneses son los que más pagan por el IRPF", ha puntualizado.

"Los turolenses pagamos los mismos impuestos que en el resto de Aragón y eso no se ve reflejado en las inversiones que se realizan en nuestra provincia", ha subrayado.

Ha citado como muestra de ello la situación energética de la provincia, muy especialmente del Bajo Aragón, con relación al cierre de la Central Térmica de Andorra. Según sus palabras, se habla de una compensación y lo que se está produciendo es un cambio del carbón por otras fuentes de energía. "No hay plan de reindustrialización, ni llegan las infraestructuras que necesitamos", ha asegurado Gracia Suso.

FINANCIACIÓN LOCAL

Por último, el también diputado Jesús Fuertes ha calificado los Presupuestos de 2020 como "decepcionantes" por la falta de inversiones y también porque "no son generosas con los ayuntamientos".

Por ello, Fuertes ha reclamado una nueva Ley de Financiación Local que destine cuantías superiores a los consistorios "que

asumen competencias que no le corresponden y que mantienen para que no se pierdan servicios".

Ha citado al respecto las escuelas infantiles, servicios sociales, infraestructuras o patrimonio. Y ha anunciado que han pedido un aumento de 395.000 euros para aumentar el convenio con la ciudad de Teruel y 698.740 por los servicios centralizados de la capital de la provincia.